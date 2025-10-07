La Policía Local de València prueba nuevos drones con hangar inteligente para gestionar inundaciones y otras emergencias - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València está probando unos drones de última generación, con un innovador sistema de hangar inteligente, para mejorar la seguridad y la gestión de inundaciones y otras emergencias, con posibilidad de alertar a la ciudadanía y buscar a personas.

Así lo ha explicado este martes el jefe del gabinete de Jefatura de Policía Local de Valencia, José Luis Diego, durante la presentación de los modelos de drones de última generación, dentro del programa Horizon Europe de la Comisión Europea, en el que están "examinando nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de emergencias".

"Esta tecnología promete ser muy útil para nosotros en casos de emergencia porque nos promete, en primer lugar, un despliegue muy rápido del dron, ya que está almacenado en un hangar inteligente, eso nos permite poder accionarlo prácticamente de inmediato, en pocos segundos, y después lleva embarcados una serie de últimas funcionalidades muy útiles también", ha resaltado.

En este sentido, ha precisado que el dron cuenta con cámaras "muy potentes", cámaras térmicas, altavoces y luces direccionables, funcionalidades que "se han revelado críticas en casos de emergencia, tanto para alertar como para orientar, como para buscar a gente en casos de emergencia".

En estos momentos, están probando los drones en un escenario de uso basado en inundaciones, para "apoyarse" en la experiencia previa de la dana, de la que han "aprendido mucho al respecto de cómo gestionar la emergencia" y también porque tienen "información real y verificable, además muy cercana en el tiempo", sobre la cual pueden desarrollar modelos. "Eso nos da una probabilidad de éxito en cuanto al desarrollo del pilotaje muy alta", ha enfatizado.

El dron también tiene un innovador sistema de hangar inteligente, concebido para que los drones despeguen, aterricen y se recarguen de manera totalmente autónoma, de forma que puedan operar las 24 horas del día sin necesidad de operadores in situ. Además, José Luis Diego ha precisado que no es necesario que el piloto esté en el lugar, sino que puede dirigirlo desde la sala de control de la Policía.

Este nuevo sistema permitiría que la ciudad los instalara, por ejemplo, en edificios institucionales para apoyar la gestión de grandes eventos, infraestructuras críticas para realizar inspecciones periódicas o parques naturales y zonas protegidas para la detección temprana de incendios, el control de fauna o la vigilancia medioambiental.

FUNCIONALIDADES

En cuanto a la tecnología de estos drones, José Luis Diego ha detallado que la Inteligencia Artificial (IA) permite un conteo fiable de personas, vehículos o embarcaciones; mientras que la cámara térmica infrarroja puede establecer el rango de temperatura que se quiere visualizar (localización de personas) y las cámaras embarcadas deben disponer de gran calidad de imagen y zoom, incluso con baja luminosidad.

Además, el telémetro láser puede medir distancias de forma precisa dentro del campo de visión de la cámara; el altavoz debe ser capaz de grabar mensajes y emitir en directo, pudiendo alertar a la población a distancia.

Para comprobar que estas funcionalidades "realmente se cumplen" realizarán una prueba in situ en un colegio de la pedanía de La Torre a mediados de junio. Posteriormente, después de todo este proceso de investigación y validación sobre el campo real, deberán decidir si es una inversión que "puede añadir valor" o el valor que ellos esperaban.

"Si las funcionalidades que promete, verificamos que son así, creemos que será muy conveniente contar con este tipo de recursos para atender futuras emergencias", ha concluido el representante de la Policía Local.