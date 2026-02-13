La Policía Nacional detiene en Orihuela Costa a un fugitivo condenado por difamación y acoso en Finlandia

Comisaría Provincial de Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela Costa (Alicante) a un hombre de 53 años sobre el que pesaba una orden europea de arresto, dictada por las autoridades de Finlandia, y que se enfrenta a una pena de hasta ocho años de cárcel tras ser condenado por delitos de difamación y acoso cometidos en 2022 y 2023.

El país reclamante dictó esa orden, que fue puesta en conocimiento del cuerpo policial en Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que este varón podría estar residiendo en la provincia.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del reclamado y averiguaron que se refugiaba en una autocaravana en la zona de Orihuela Costa. Tras un dispositivo policial, el fugitivo fue localizado y detenido, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos fueron cometidos entre 2022 y 2023 en las localidades finlandesas de Imatra y Ruokolahti, donde el fugitivo realizó alrededor de 3.000 publicaciones en distintos canales de redes sociales y foros de debate en los que difamaba a una tercera persona a la que causó un daño significativo.

Estas publicaciones contenían información falsa y, debido a la difamación realizada hacia ella y su negocio, le fueron denegadas dos ofertas que presentó sobre una licitación, hasta el punto de que ello le causó un perjuicio económico de más de 20.500 euros.

También provocó el mismo perjuicio a otra persona con la publicación de al menos 130 mensajes en las mismas plataformas digitales, lo que le llevó a la cancelación de trabajos acordados con clientes.

El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.