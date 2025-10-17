La Policía Nacional entrega a Adema 29.000 euros del cheque solidario de la carrera Ruta 091 en Alicante

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha entregado este viernes el cheque solidario de la carrera Ruta 091, celebrada el pasado mes de septiembre en la ciudad de Alicante, que ha recaudado un total de 29.001,99 euros. Esta cifra ha sido posible "gracias a la participación ciudadana" y se ha destinado íntegramente a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (Adema)

El comisario jefe provincial del cuerpo policial en Alicante, Manuel Lafuente, ha hecho entrega del cheque a la presidenta de Adema, acompañada por miembros de su junta directiva. Como agradecimiento, la entidad le ha obsequiado con una placa conmemorativa en la que "nombra" a la Policía miembro honorario de la asociación. Además, ha otorgado regalos a los agentes de la Delegación de Participación Ciudadana en reconocimiento a "su implicación en la organización del evento".

El cuerpo policial ha resaltado en un comunicado que esta carrera solidaria Ruta 091 busca "reforzar" su "compromiso" con la sociedad alicantina y con las iniciativas que promueven la solidaridad y el apoyo a las personas que más lo necesitan".