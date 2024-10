Policías que atribuyeron el origen del fuego de Campanar a causas fortuitas dicen que no valoraron posibles negligencias

Acusaciones lamentan que no se haya investigado otras concausas "que podía haber y que llevaron al fallecimiento de 10 personas"

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Científica que atribuyeron a causas fortuitas --no delictivas-- el origen del incendio de dos bloques de viviendas en el barrio valenciano de Campanar, en el que el pasado mes de febrero perdieron la vida diez personas y que dejó a cientos de familias sin casa, han afirmado este martes ante el juez que investiga lo sucedido que no valoraron posibles negligencias o imprudencias, puesto que se centraron únicamente en el foco del fuego.

Así se desprende de las declaraciones prestadas este martes por el Jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat y otros cinco técnicos policiales en el Juzgado de Instrucción número 9 de València, órgano judicial que reabrió el pasado mes de junio la investigación por el incendio tras ordenárselo la Audiencia.

El instructor archivó inicialmente el procedimiento al descartar la Policía un origen delictivo en el fuego y con un informe inicial de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia que comunicó el 6 de marzo al juzgado que las primeras investigaciones permitían descartar el origen criminal o delictivo del incendio de los edificios.

Otro informe policial de abril señalaba que el incendio tuvo un "único y principal" foco de fuego en el frigorífico situado en la cocina de la vivienda número 86 de la octava planta del edificio, situado en la calle Poeta Rafael Alberti. Desde ese punto, el fuego se propagó al resto del inmueble.

En su testimonio, el jefe de Policía que firmó el informe de marzo ha explicado, a preguntas de las acusaciones, que su informe se refería a delitos dolosos y no imprudentes o negligentes. Así, ha insistido en que aludía a delitos intencionados.

Tanto este jefe de Policía como los otros cinco técnicos policiales que participaron en la investigación han indicado al juez que se centraron en investigar el origen del fuego, es decir, la chispa que lo originó y que mantienen que fue accidental.

Sin embargo, tal y como han respondido a las acusaciones, no investigaron la marca del electrodoméstico que presuntamente causó el fuego, el modelo, si había sufrido averías o incidencias anteriores. Tampoco analizaron la propagación, la prevención o los materiales de los edificios porque no era su cometido.

Por este motivo, los abogados de las acusaciones que representan a las familias de los fallecidos en el incendio han destacado que de estos testimonios se desprende que solo se ha investigado el origen del fuego pero no si fallaron los materiales o las medidas. "No se plantearon más hipótesis de otras concausas más allá de la chispa", ha indicado como ejemplo el letrado Ignacio Grau en declaraciones a los medios de comunicación.

"Llama la atención --ha continuado el abogado-- que hemos perdido siete u ocho meses porque nos han reconocido hoy que jamás han investigado en este procedimiento delitos imprudentes y que cuando apuntaban en sus informes a que no había etiología criminal se referían solo al origen del fuego pero no a las concausas que podía haber y que llevaron al fallecimiento de 10 personas", ha destacado.

"INQUIETUD CONSTANTE"

"Seguimos sin nada de investigación. Esperemos que ahora que ya ha y dirección de investigación criminal se nos arrojen las contestaciones que pretendemos", ha apuntado Grau, que ha agregado que las familias están con una "inquietud constante" ante el "miedo" a que el juez vuelva a archivar el procedimiento.

Por su parte, el abogado Manolo Mata, también acusación en la causa, ha manifestado que los policías solo se han centrado en el foco del fuego pero "se han olvidado" de la propagación o la extinción. "Se ha atrasado seis o siete meses la investigación solo porque alguien decidió que no había contenido penal cuando quedan muchas incógnitas", ha dicho.

El letrado Miguel Ferrer, también acusación, ha lamentado en esta misma línea que los policías se hayan centrado "únicamente" en la causación del incendio: "No negamos que pueda ser accidental pero esto no tiene nada que ver con el hecho de saber si hubo algún tipo de negligencia al auxiliar o atender a las víctimas. Eso no ha sido objeto por parte de miembros de la Policía", ha insistido.

Tras estas primeras declaraciones en el juzgado, está previsto que la próxima semana, el día 22, acuda a la Ciudad de la Justicia, también en calidad de testigo, el Jefe del Cuerpo de Bomberos-Incendios del Ayuntamiento de València en relación a la intervención efectuada en el edificio de la calle Rafael Alberti número 2 la tarde del incendio y respecto a los protocolos de extinción de incendios en la ciudad remitidos por este organismo.