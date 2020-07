Políticos de todos los partidos se muestran "conmocionados" por la "gran pérdida" de Ramón Vilar

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de todos los partidos políticos, tanto en el Ayuntamiento de València como en Les Corts, se han mostrado "consternados" y "conmocionados" este domingo, en sus redes sociales, por la "gran pérdida" que supone la muerte del concejal de Hacienda y portavoz adjunto del PSPV en el Ayuntamiento de València, Ramón Vilar.

La vicealcaldesa de València, portavoz socialista en su ayuntamiento y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad, Sandra Gómez, ha dedicado a Vilar un emotivo mensaje en Twitter: "Perdóname, Ramón, pero aún no tengo fuerzas para decirle a todo el mundo lo absolutamente extraordinario que eras. Te quiero tanto, que sólo puedo llorar cuando me pongo a escribir. Solo te pido que no te vayas lejos y que de alguna manera podamos seguir caminando siempre juntos".

Vilar era presidente del PSPV en la ciudad. La formación, a través de redes sociales, le ha recordado como "un referente para la familia socialista de la ciudad de València y también para todas las personas que tuvieron la suerte de compartir momentos con él". "Estamos enormemente agradecidos por haberte tenido".

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha resaltado a Vilar como un "amigo inolvidable" y "una persona comprometida desde bien joven con la justicia social y las libertades en València".

El portavoz de la ejecutiva comarcal del PSPV, Borja Sanjuán, se ha dirigido a Vilar: "Vamos a echar mucho de menos tu voz ronca gritando nuestros apellidos, reírnos contigo, rivalizar por el fútbol, discutir el partido, reivindicar que Ramón Vilar siempre tiene la razón". "La ciudad se pierde tu compromiso, nosotros no nos hacemos a la idea de perderte a ti", ha señalado, mientras que el secretario de Organización, José Muñoz, ha lamentado "una pérdida muy dolorosa para la familia socialista". "Siempre fue uno de los mejores", ha dicho.

La eurodiputada Isabel Rodríguez-Piñero ha afirmado que está "consternada con la muerte de Ramón". "Un gran compañero y una magnífica persona", ha asegurado.

COMPROMÍS: "ESTAMOS MUY GOLPEADOS POR SU PÉRDIDA"

Desde Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado que era "muy querido por toda la corporación" municipal y "un magnífico concejal al servicio de València". ""Estamos muy golpeados por su pérdida", ha añadido.

El portavoz de Compromís en el consistorio, Carlos Galiana, se ha mostrado "absolutamente consternado" por la muerte de Ramón Vilar. "Era un hombre divertido, afable y simpático. Hemos compartido cinco años de trabajo y siempre fue cariñoso. Te echaremos mucho de menos, Ramonet. Que la tierra te sea leve. Un abrazo muy fuerte a familiares y amigos", ha indicado.

Para el edil Pere Fuset, "cualquier cosa buena que digamos ahora de Ramón Vilar sonará tópica, pero estará incompleta". "Aún en shock, no puedo más que agradecer su compañerismo en el trabajo y su sentido de humor en la vida. Te echaremos mucho de menos coomo concejal pero más como persona".

Más allá de la corporación municipal, el presidente de Les Corts, Enric Morera, ha lamentado que "nos deja una gran persona". "Un hombre bueno. Gran trabajador , concejal dell Ayuntamiento. Entrañable, buen amigo y familiar. Un valenciano consciente y acérrimo del Levante UD".

Igualmente, desde Unides Podem, el vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, ha subrayado que es "un día triste para los valencianos y valencianas" porque "nos ha dejado un hombre que ha hecho historia".

CATALÁ, "CONMOCIONADA" POR PERDER A UN "BUEN COMPAÑERO"

También desde la oposición han lamentado la muerte de Vilar. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, se ha mostrado "conmocionada y triste": "Ramón era un buen compañero. Uno de esos políticos con los que era posible alcanzar acuerdos a pesar de las diferencias políticas. Nuestro más sentido pésame a su familia, al PSOE

y a su portavoz, Sandra Gómez".

También la concejala del PP Paula Llobet se ha manifestado "consternada" y ha enviado un abrazo al PSOE y a Sandra Gómez. " Se va un gran hombre", ha afirmado, al igual que María José Ferrer San Segundo, que ha señalado estar "impactada por la pérdida repentina" de "un político cabal, una persona muy entrañable".

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se ha mostrado "por el fallecimiento de Ramón Vilar". "Siempre recordaré los momentos compartidos con Ramón en tertulias y encuentros, su gran altura y pasión en la defensa de sus ideas".

GINER Y CS LE RECUERDAN COMO "GRAN PERSONA"

Desde Ciudadanos (Cs), el portavoz en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha calificado de "muy triste" la noticia porque Ramón Vilar era "una gran persona, de principios". "Suponía un verdadero punto de equilibrio para el Ayuntamiento", ha valorado.

En la misma línea, el concejal de Cs Narciso Estellés ha remarcado que la muerte de Vilar es "una gran pérdida para todos" los que forman parte del Ayuntamiento, porque era "una buena persona y gran profesional", mientras que la edil Rocío Gil ha asegurado que se trata de "un duro golpe" y ha mostrado su "más sentido pésame". El portavoz de Cs en Les Corts, Toni Cantó, ha expresado también sus "condolencias a su familia, amigos y compañeros socialistas".

VOX SE DESPIDE DE "UN POLÍTICO DE LOS DE SIEMPRE"

En cuanto a Vox, los dos concejales en el consistorio han lamentado la muerte de Vilar en redes sociales. José Gosálbez ha expresado su "más sentido pésame a familia y compañeros de Ramón Vilar" y ha señalado: "A pesar de nuestras diferencias, era un político de los de siempre, fiel a sus principios, con los que se podía hablar sin acritud y llegar a puntos de encuentro".

Por su parte, el edil de Vox Vicente Montañez ha asegurado que este domingo es un "día triste" para todos aquellos que pudieron "compartir charlas y momentos entrañables". "Te voy a echar de menos compañero".