PortCastelló acuerda una resolución para una posible revisión de bonificaciones a los sectores productivos

Las organizaciones agrarias valoran de forma "muy positiva" la decisión



CASTELLÓ, 23 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha elevado hoy al Consejo de Administración una resolución de presidencia que acuerda que en el próximo Plan de Empresa se proceda a la posible revisión de las modificaciones de las bonificaciones que afectan a los sectores estratégicos de la provincia, entre los que se encuentra el citrícola.

Este ha sido uno de los puntos del orden del día abordados hoy en el órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria que ha arrancado con un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del incendio ocurrido ayer por la tarde en un edificio del barrio de Campanar de la ciudad de València.

De tal manera, Ibáñez cumple con el "compromiso" adquirido con las organizaciones agrarias de Castellón, con las que se ha reunido ya hasta en cuatro ocasiones, de trasladar a este ente la necesidad de los agricultores de revisar la tasa aplicada para adecuarla a la realidad actual. "El puerto está al servicio y necesidades de sus sectores estratégicos", ha dicho.

No obstante, tal y como ya indicó el máximo representante de la Autoridad Portuaria, dicha revisión a los sectores productivos afectados - cítricos, azulejo y madera - debe aplicarse en el próximo Plan de Empresa, ya que "con anterioridad, en el año 22, se aprobaron unas tarifas que todavía siguen vigentes y no se han podido modificar porque no se ha aprobado el Plan de Empresa", puesto que "no hay Presupuestos Generales del Estado", ha explicado Rubén Ibáñez.

Estas tarifas incluían una bonificación del 40 por ciento de la tasa a la mercancía, en contenedor de cítricos, que, en el caso de la agricultura, supuso 14.188 euros en el 2023, lo que equivale a 0,00036 euros por kilo.

En otro punto del orden del día, el Consejo de Administración ha aprobado la modificación del objeto concesional de Terminal Marítima del Grao S.L., (TMG) en el muelle de la Cerámica, que actualmente incluye el servicio de carga y descarga de graneles sólidos para que también pueda operar mercancía general -contenerizada y no contenerizada-.

La solicitud planteada por TMG se considera de interés portuario "dado que mejora la posición competitiva del puerto de Castellón en un mercado objetivo, como es la mercancía general, en el que aspiramos a ocupar una posición más relevante que la actual, ayudando a optimizar los incrementos de capacidad en la terminal TMG", ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez.

Además, la solicitud de ampliación del objeto concesional de TMG "está alienada con la estrategia de la Autoridad Portuaria de potenciar la competitividad de los servicios portuarios de manipulación de mercancías prestados por las terminalistas en el puerto de Castellón, así como la diversificación de tráficos".

Así mismo, se ha aprobado la prórroga del plazo de las obras actualmente en ejecución de la nueva terminal de TMG, de forma que la finalización queda aplazada al 30 de junio de este año para la mecanización de una de las naves, y al 31 de diciembre para la mecanización de la segunda nave.

La obra planteada por la terminal consiste en la prolongación del muelle de la Cerámica hacia el muelle transversal exterior en 175 metros, la creación de una superficie anexa de 10.235 metros cuadrados, así como la construcción de dos naves mecanizadas con sistema de tolvas y cintas transportadoras móviles.

Además, el Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad el fallo del jurado de los galardonados de la IX Edición de las Distinciones Faro para cada una de las nueve categorías que reconocen méritos.

Las candidaturas premiadas en esta edición son Faro Comunicación (Castellón Plaza), Innovación (Hackathon Facsa y Cátedra Increa de la Universitat Jaume I), Trayectoria Empresarial (Grupo Trimodos), Seguridad Laboral (SPEIS del Ayuntamiento de Castellón), Iniciativa Empresarial (CRYSTAL-LUNG), Compromiso Social (Impala Sportclub & Spa) Protección Medioambiental (ITC), Igualdad (Mujeres al Timón) y Cultura (asociación cultural La Barraca).

ORGANIZACIONES AGRARIAS

Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana valoran de manera "muy positiva" que Rubén Ibáñez haya anunciado hoy la aprobación de una resolución en el Consejo de Administración que acuerda, en el próximo Plan de Empresa, la posible revisión de las modificaciones de las bonificaciones que afectan a los sectores estratégicos de la provincia, incluido al sector citrícola.

Esta reivindicación del sector agrario llega tras dos reuniones mantenidas entre Rubén Ibáñez y José Vicente Guinot, representante de AVA-ASAJA Castellón, y Carles Peris, representante de La Unió, así como después de una movilización convocada por todas las organizaciones agrarias el pasado 16 de febrero en el puerto de Castellón, para protestar precisamente por la "competencia desleal" que, en su opinión, suponen las importaciones procedentes de países terceros.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, resaltó que "esta eliminación de ventajas competitivas es una de las demandas fundamentales para la agricultura valenciana y representa un paso importante hacia la reciprocidad respecto a las importaciones de países terceros".

A nivel nacional y europeo, AVA-ASAJA insta a las administraciones a implementar medidas concretas que se traduzcan en mejoras reales, priorizando la agricultura europea frente a la entrada de mercancías de países terceros, "que cuentan con los mismos derechos que las producciones de la Unión Europea pero sin las obligaciones y restricciones de las políticas comunitarias".