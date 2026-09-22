PortCastelló organiza en octubre un 'Fam Trip' con touroperadores para ampliar su oferta crucerística

Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 22 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Autoridad Portuaria de Castellón ha organizado para los días 6 y 7 de octubre un fam trip con el turoperador Noatum Cruises Services para que profesionales del sector cruceros vivan en primera persona la experiencia de viajar al destino Castellón y puedan ofertarlo entre sus excursiones.

El objetivo de la iniciativa es ampliar y diversificar la oferta de excursiones y experiencias que Castellón puede presentar al mercado de cruceros después de que las nuevas propuestas de Onda y Borriana hayan despertado gran interés entre navieras y operadores. "El objetivo de los viajes de familiarización es crear un producto ad hoc a las necesidades y demandas de las navieras", ha indicado la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria.

Este fam trip es uno de los acuerdos alcanzados por la Autoridad Portuaria de Castellón durante su participación la pasada semana en Seatrade CruiseMed Las Palmas, evento de referencia para la industria de cruceros en el Mediterráneo, que reunió durante dos días a los principales agentes de la industria mundial de cruceros, navieras, destinos y operadores.

Soria ha realizado un balance "muy positivo" de la presencia de PortCastelló en la feria Seatrade Las Palmas y, en este sentido, ha señalado que el destino Castellón cada vez se conoce más e interesa más a navieras que buscan experiencias singulares y auténticas.

Asimismo, la máxima responsable de la Fundación ha indicado que navieras como Aman at Sea, que todavía no escalan en Castellón, y que demandan puertos boutique en esta zona del Mediterráneo español, tienen interés en conocer nuestros los productos de la provincia.

Este viaje de "familiarización" recorre Onda y Borriana con un plan que aúna patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía.

La programación contempla una excursión a la cooperativa agropecuaria Naturem de Borriana en la que realizarán una actividad de recogida de naranja, degustarán productos hechos con zumo de naranja, como mermeladas, cocas y participarán en una masterclass y degustación de paella. Posteriormente los asistente participarán en una excursión sostenible al insectario de Borriana dedicado a la cría de insectos beneficiosos para combatir plagas agrícolas de forma biológica.

Por otro lado, el fam trip de Onda incluye una visita al 'Castillo de las 300 Torres', así como un workshop en el museo de la cerámica, con talleres de pintura y cerámica, que resultan "muy interesantes" para las navieras premium que demandan este tipo de experiencias.

DESTINO DE CONTRASTES

La nueva estrategia de PortCastelló presenta la provincia como "una provincia, múltiples mundos por descubrir".

El mar Mediterráneo convive con espacios naturales, montañas, pueblos históricos y una gastronomía vinculada al producto local. La cerámica, los cítricos, el aceite de oliva, el vino y la tradición agrícola forman parte de una identidad que el puerto quiere trasladar al pasajero de crucero.

Además de estas propuestas se encuentran otros destinos como Castellón ciudad, Peñíscola, Vilafamés, Benicàssim, Oropesa o el Desert de les Palmes.

La oferta se completa con experiencias gastronómicas, culturales, artesanales, de naturaleza, bienestar y estilo de vida, adaptables a diferentes perfiles de pasajeros.