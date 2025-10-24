PortCastelló refuerza su posición como destino de cruceros de lujo con la segunda escala del Emerald Sakara

CASTELLÓ 24 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El puerto de Castellón se consolida como un destino de referencia para el turismo de cruceros. Hoy, el yate de lujo Emerald Sakara, con 110 metros de eslora y una capacidad de 100 pasajeros, ha atracado por segunda vez en la ciudad, tras su escala la semana pasada. El Emerald Sakara ha llegado a las 8.00 horas y partirá a las 14.00 horas, en una escala que refuerza la creciente tendencia de Castellón como puerto para cruceros de lujo en el Mediterráneo, según ha inforamdo la Autoridad Portuaria en un comunicado.

Construido en 2023, el Emerald Sakara cuenta con 6 cubiertas y 50 camarotes, la mayoría con balcón, ofreciendo una experiencia de lujo a bordo con múltiples bares, restaurantes, piscinas, un spa y una plataforma marina para actividades acuáticas como esnórquel y paddleboard. En esta ocasión, el yate transporta a 90 pasajeros y 76 tripulantes. Durante su escala en Castellón, los turistas disfrutarán de dos visitas programadas: un recorrido por el castillo templario de Peñíscola y un bike tour a lo largo de la línea de costa para disfrutar del msr.

Con el fin de facilitar el acceso de los pasajeros al centro de la ciudad, se ha puesto en marcha un servicio de shuttle train que conecta el Muelle de Levante con la tourist info del centro en diferentes horarios durante el tiempo que dura la escala. Esta iniciativa refuerza el compromiso de PortCastelló con el fomento del turismo y la integración del puerto con la ciudad.

Este año, PortCastelló ha registrado un récord histórico en la llegada de cruceros, con 11 escalas confirmadas, que se distribuyen entre Castellón y Peñíscola, consolidando así su creciente atractivo como destino turístico. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que PortCastelló se está posicionando como un puerto de oportunidades, con un nicho de mercado que están decididos a conquistar.

Ibáñez ha añadido que la singularidad y el carácter innato de la provincia de Castellón, con su combinación de mar y montaña a escasos kilómetros, confiere una propuesta de valor única frente a otros grandes puertos.