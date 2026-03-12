PowerCo impulsa el talento joven y la investigación en baterías entre los estudiantes de Química de la UV - POWERCO

PowerCo y la Universitat de València (UV) han hecho entrega de los premios al mejor Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Química, dotado con 1.000 euros, y los premios a los equipos ganadores de la 'UV Challenge', el 'hackathon' que retó a los estudiantes del Grado y Máster de Ingeniería Química de la Universitat a proponer soluciones para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética de los procesos industriales de la planta de Sagunto.

Ambas iniciativas, enmarcadas en la Cátedra PowerCo-UV, pretenden impulsar el talento joven y la investigación aplicada en tecnologías clave para el futuro de las baterías.

"Necesitamos seguir investigando para avanzar en una industria prácticamente nueva. Y, para ello, queremos ir de la mano de las nuevas generaciones, como los estudiantes de Ingeniería Química, que tienen el talento y la valentía para enfrentarse a los retos industriales que tenemos entre manos", ha afirmado Andreas Huels, jefe del departamento de Seguridad y Medioambiente PowerCo.

En concreto, PowerCo ha reconocido a Javier Estarelles con el premio al Mejor Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Química de la UV, con una dotación económica de 1.000 euros. Su investigación se centra en la mejora de materiales utilizados en baterías de ion-litio, una tecnología clave para el desarrollo de la movilidad eléctrica.

En concreto, el trabajo analiza el desarrollo de nanoelectrodos fabricados con óxido de tungsteno (WO3) y estudia nuevas formas de producirlos para mejorar su comportamiento como ánodos en baterías de ion-litio.

Para ello, el investigador ha evaluado distintos compuestos químicos durante el proceso de fabricación con el objetivo de analizar cómo influyen en la estructura del material y en su rendimiento electroquímico.

PREMIOS

Durante el acto, también se ha hecho entrega de los premios del 'UV Challenge Energy Environment', una iniciativa que concentró a 16 estudiantes del Grado y del Máster Ingeniería Química para desarrollar propuestas que mejoraran la eficiencia energética y la sostenibilidad de los procesos industriales de PowerCo.

Los proyectos fueron evaluados tanto por su calidad técnica como por su potencial aplicación en el entorno industrial de PowerCo, con un jurado compuesto por miembros de la Universitat de València y trabajadores de la gigafactoría. Entre las propuestas premiadas se encuentran soluciones para electrificar equipos industriales, mejorar la eficiencia térmica, recuperar calor residual y optimizar el uso del agua en entornos productivos.

Estas iniciativas se desarrollan en el marco de la Cátedra PowerCo-UV, una colaboración que busca fomentar la investigación, la formación y el desarrollo de talento en ámbitos estratégicos para el futuro de las baterías.

A través de programas como el UV Challenge y el reconocimiento a trabajos de investigación, PowerCo contribuye a acercar a los estudiantes a retos reales del sector industrial y a fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras que apoyen una producción más eficiente y sostenible.