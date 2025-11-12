El PP abandona el gobierno de L'Alqueria d'Asnar (Alicante) tras no lograr la alternancia en la alcaldía

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos concejales del PP en el Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar (Alicante) han anunciado que abandonan el equipo de gobierno del alcalde César Palmer, tránsfuga de Compromís y perteneciente al grupo de no adscritos, por "determinadas diferencias de criterio" y no conseguir la alternancia en la alcaldía. De esta forma, el ejecutivo local queda en minoría y con solo dos miembros: el primer edil y Saray González.

En un comunicado difundido por redes sociales, los 'populares' han desvelado su decisión de renunciar "a todas las delegaciones" que les fueron otorgadas tras el pacto que dio la vara de mando a Palmer, cuya candidatura fue la menos votada en las elecciones municipales de 2023. El partido con más apoyos fue el PSPV, seguido del PP y, finalmente, la coalición valencianista, si bien las dos últimas lograron el mismo número de ediles.

Compromís criticó el pacto de sus dos concejales con el PP y lo calificó de "contra natura". Precisamente, el año pasado Palmer y González dejaron la formación y se pasaron al grupo de no adscritos del consistorio.

Los 'populares' han señalado que ante esas "diferencias de criterio" propusieron que hubiera una "alternancia en la alcaldía" y que, de esta forma, pudieran ostentarla, algo que no ha aceptado el primer edil, César Palmer. "La no aceptación de esta propuesta, unida a las mencionadas diferencias en algunos asuntos, nos han abocado a tomar esta decisión", han sostenido.

"Estamos dispuestos y abiertos a cualquier tipo de diálogo y consenso, pero siempre basados en un principio fundamental: rechazamos cualquier situación de denuncias que interfieran en el buen nombre de nuestro pueblo y supongan una publicidad que menosprecie a este", ha añadido el grupo municipal del PP, que ha asegurado que seguirá "trabajando por y para" el pueblo como venía "haciendo desde el principio de la legislatura, pero desde otra perspectiva".

Por su parte, el alcalde de L'Alqueria d'Asnar, César Palmer, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que desde el PP le pidieron la alcaldía y que como no aceptó esa propuesta "ellos decidieron irse". "No se la dimos porque no hay ningún pacto que así lo diga", ha añadido, al tiempo que ha sentenciado: "No puedo decir más porque ya no sé mas".

EL PSPV MUESTRA SU "SORPRESA"

Desde el PSPV, que ha formado parte de la oposición desde el inicio de la legislatura a pesar de ser la lista más votada, el concejal Andreu Ripoll ha mostrado su "sorpresa" por la salida del PP.

A preguntas de Europa Press, el edil socialista ha indicado que recientemente mantuvo una reunión con el PP durante la que "no" pudo "sospechar" de que los ediles 'populares' iban a adoptar esa decisión. "No tenemos explicación oficial", ha añadido.

Ripoll ha defendido que el PSPV ha hecho su "trabajo" en la oposición desde el inicio de la legislatura y ha aseverado que "no" va a entrar al equipo de gobierno "con el actual alcalde" en el hipotético caso de que este le ofreciera un pacto. "Hemos visto cosas que no nos han gustado", ha resaltado, para finalmente valorar que un gobierno en minoría "no es viable" para el consistorio.