Mompó se abre a apoyar una comisión de investigación sobre la dana y a mostrar su "factura telefónica" de ese día

El pleno de la Diputació rechaza debatir por la vía de urgencia la destitución del gerente del Consorcio de Bomberos condenado por estafa

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha garantizado que está dispuesto a apoyar la creación de una comisión de investigación en la corporación provincial sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre y la recuperación de las comarcas arrasadas. Además, ha ofrecido mostrar su "factura telefónica" de ese día a "quien la pida".

Así lo ha trasladado Mompó (PP) en el pleno de diciembre de la Diputació. Compromís ha propuesto por la vía de urgencia crear una comisión no permanente de investigación sobre la dana, pero el equipo de gobierno (PP-Ens Uneix) ha emplazado a esperar al próximo pleno de enero para aprobarla.

En su intervención, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha defendido la necesidad de activar esta comisión para dar respuestas a "la gente que estuvo sola durante la dana y continúa sola".

También ha pedido que se aclare el papel de Mompó durante el día 29 en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), a tenor de sus declaraciones en un programa de televisión respecto a las llamadas que recibió y realizó y borró del registro de su teléfono.

"No queremos más excusas, ni silencio, ni olvido. Nosotros lo recordamos todo sobre ese día: dónde estaba el agua y dónde estábamos cuando sonaron las alarmas", ha recalcado la también concejala de Catarroja, uno de los municipios más afectados por la dana.

En representación del equipo de gobierno, la diputada Reme Mazzolari ha explicado que no se aprobará ninguna "moción política" por la vía de urgencia, si bien ha remarcado que están dispuestos a constituir la comisión de investigación cuando se presente de forma ordinaria en el pleno de enero.

MOMPÓ: "TENGO LA FACTURA TELEFÓNICA A DISPOSICIÓN DE QUIEN LA PIDA"

En este punto, después de que la urgencia de la moción haya sido rechazada, ha tomado la palabra Mompó para afirmar que está de acuerdo con la creación de la comisión, además de reiterar que "nunca" ha dejado de atender las necesidades de los afectados.

"Es verdad que no recuerdo muchas cosas de ese día; puede parecer sorprendente, pero estoy dispuesto a contestar absolutamente a todas las preguntas respecto a las llamadas (...) Tengo la factura telefónica a disposición de quien la pida: ahí no se oculta nada", ha aseverado.

En el turno de ruegos y preguntas, el diputado del PSPV Vicent Mascarell ha instado a Mompó a "hacer públicas las llamadas que hizo" el 29 de octubre al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

En respuesta a esta petición, Mompó ha asegurado que no tendrá "ningún problema" en facilitar su factura telefónica "tanto del móvil de la Diputació como del personal incluso". "Se la haré llegar, no tengo ningún problema en ponerlo a disposición de los diputados para que lo puedan ver", ha prometido.

DESTITUCIÓN DEL GERENTE DE BOMBEROS

Por otro lado, tampoco se ha aceptado la urgencia de una moción presentada por el PSPV para debatir en este pleno la destitución del gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Marcial Díaz Garrigues, condenado por estafa el pasado febrero, al considerar que "no es el perfil adecuado para decidir en plena post-dana sobre inversiones, contratación o presupuestos".

Desde el equipo de gobierno, Mazzolari (PP) ha reiterado que no ven "ningún problema en debatir esta y otra moción" cuando se presenten en un pleno de forma ordinaria y por eso rechazan su urgencia.

El portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, se ha quejado de que su grupo lleva "dos semanas esperando" para que le trasladen el expediente de la designación del gerente, tras conocerse que fue condenado en febrero por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa a la pena de diez meses y 15 días de prisión, sustituido por 21 meses de multa.

Como réplica, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell (PP), ha señalado a Bielsa que no tenían constancia de la condena y que ve "curioso" que critique el proceso "público y transparente" en el que fue nombrado el gerente del Consorcio de Bomberos. "Es funcionario de la administración y viene de ocupar un alto cargo en el gobierno del Botànic", ha recalcado.

Posteriormente ha tomado la palabra Mompó para remarcar que él no es quién para valorar si el perfil del gerente es o no el "adecuado" porque no formó del tribunal encargado de su selección, donde "se consideró que era el mejor candidato". Es más, se ha preguntado "si una persona ya ha cumplido una pena, hasta qué punto tiene derecho o no a participar en un proceso selectivo".

La condena --tras un acuerdo entre Fiscalía y los acusados, entre ellos los exalcaldes de Siete Aguas y Yátova Rafael Zahonreo y Rafael Lisarde, respectivamente-- se refiere a unos hechos cometidos hace más de diez años por una gestión de ayudas del programa europeo Ruralter Leader.

PLAN 2025-2030

Al margen de las propuestas presentadas por la vía de urgencia, en el pleno se ha rechazado una moción presentada por el PSPV para la elaboración de un plan estratégico 2025-2030 que permita planificar el futuro de la provincia de la mano de los ayuntamientos, después de la catástrofe provocada por la dana.

Tanto los grupos del equipo de gobierno (PP-Ens Uneix) como Vox han votado en contra a esta propuesta, al considerar que la prioridad deben ser las necesidades urgentes de los municipios afectados y no los planes de futuro.

Durante el pleno ha tomado la palabra el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, como el primero en utilizar el 'escaño 32' que permite intervenir a entidades o representantes municipales para dar voz a la ciudadanía.

Domínguez (Compromís) se ha mostrado de acuerdo con la propuesta del PSPV de un plan de futuro tras la dana y ha pedido que "al menos" se destine a ello la partida de 20 millones de euros contra catástrofes incluida en el presupuesto de la Diputació para 2025. También ha agradecido las "llamadas personales" que le realizó Mompó tras la dana y ha reivindicado medidas realizadas en Alzira para anticiparse a fenómenos meteorológicos.

Por parte del equipo de gobierno, la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha remarcado al alcalde de Alzira que Compromís "decidió no apoyar" los presupuestos --se abstuvo-- y que la línea de 20 millones se destinará a prevenir catástrofes.