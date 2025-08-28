El PP acusa a la CHJ de retrasar obras hidráulicas pendientes: "No podemos esperar otra catástrofe como la dana"

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de llevar "años retrasando" proyectos de obras hidráulicas "que hoy son urgentes", especialmente en el barranco del Poyo. "No podemos esperar otra catástrofe como la dana para reaccionar, cada día que se pierde en estas infraestructuras es un día que los ciudadanos viven en riesgo", ha expresado.

Con ello, en un comunicado, ha lamentado que la entidad "condene" a los vecinos afectados a "vivir con miedo cada vez que llueve", al tiempo que ha denunciado la "pasividad e inacción" de la CHJ a este respecto. Entre las actuaciones "previstas desde 2006", ha mencionado los casos de Chiva, Cheste o Buñol, donde la paralización de estas obras "ha agravado su vulnerabilidad".

"Si estas infraestructuras se hubieran ejecutado en su momento, los efectos devastadores de la dana del pasado 29 de octubre podrían haber sido menores al reducir la violencia del agua. Los informes estaban listos, los proyectos redactados y la declaración ambiental favorable, pero nunca se ejecutaron", ha lamentado.

En este punto, ha contrapuesto la actitud del Consell con la de la entidad estatal: "Mientras la Generalitat ha actuado con rapidez reparando puentes, pasarelas y reforzando cauces, la CHJ se limita a limpiezas superficiales y parches que no aportan seguridad real". Como consecuencia, ha advertido, "los alcaldes de la zona ya han advertido de su preocupación ante futuros episodios de lluvias".

A su juicio, el propio plan de actuaciones de la CHJ "refleja un grado de ejecución ridículo, que no alcanza ni el 2 por ciento en 2024", lo que evidencia "la falta de voluntad del Gobierno de España". "No podemos esperar otra catástrofe para reaccionar. Cada día que se pierde en estas obras es un día que la ciudadanía de la Comunitat Valenciana vive en riesgo", ha avisado.

Ante esta situación, ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHJ que ejecuten "de inmediato" las obras hidráulicas pendientes en el barranco del Poyo, la rambla de la Saleta y el río Magro, entre otros. "No se trata de promesas ni de informes, se trata de garantizar la seguridad de miles de familias valencianas", ha concluido.