El PP acusa al Gobierno de "generar problemas y enfrentamientos" por el Tajo-Segura y pide un pacto nacional "de futuro"

ALICANTE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha acusado al Gobierno de España de "volver a crear problemas" con el trasvase Tajo-Segura, un asunto que hasta ahora "era pacífico" y que los socialistas "tocan cada cierto tiempo", y ha abogado por "despolitizar" el agua, que considera un "problema estructural al que hay que aplicar una reforma estructural de futuro".

Así lo ha manifestado en un acto organizado por el PP en Alicante en defensa del agua, donde ha defendido que este recurso debe estar "al margen de las ideologías" y ha remarcado que del citado trasvase "dependen dos millones y medio de personas y la denominada huerta de Europa", al tiempo que ha reprochado al PSOE que haya "cargado de ideología" los temas relacionados con el agua, lo que "ha generado numerosos problemas".

Ante esta situación, ha propuesto que se utilicen los fondos europeos, que son "de todos los españoles y no de Pedro Sánchez", para acometer un plan de infraestructuras y de modernización de regadíos "para toda España, fomentar la digitalización y el consumo de energía". "España tiene agua suficiente pero mal repartida", ha lamentado, y ha abogado por poner los medios necesarios para "distribuirla y garantizar la cohesión territorial".

Rodríguez ha mantenido que el agua es "fuente de vida, riqueza, cohesión, respeto por el territorio y empleo, pero también Marca España" y ha agradecido la labor de los agricultores durante 2020, porque "gracias a ellos no ha faltado producto fresco en los hogares pese a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia".

La dirigente 'popular' ha criticado la "parafernalia" de Sánchez con sus planes y ha criticado que sus acciones "causan un futuro sin pueblos". "Ya ni siquiera pasa una semana entre una performance y otra", ha censurado, y ha criticado la "visión naif" (ingenuo, en francés) del jefe del Ejecutivo.

Finalmente, ha rechazado que Begoña Gómez "promocionara" este viernes la nueva patronal para que entre en la negociación colectiva con el Gobierno y en la decisión sobre los fondos europeos "que repartirá su marido". "Esto no se ha visto en ninguna parte", ha concluido.

"CUESTIÓN DE JUSTICIA"

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado que defender el agua y el trasvase Tajo-Segura es "defender nuestro futuro y el de los demás, nuestras familias y las de los demás y sobre todo es una cuestión de justicia".

El presidente del PP de Alicante ha denunciado que el Gobierno de España "ha decidido que la Comunitat Valenciana no es merecedora del medio ambiente y de la sostenibilidad" y ha afirmado que no defender y "recortar de manera arbitraria y políticamente" el Tajo-Segura "no es una lucha a favor de la transición ecológica ni de la sostenibilidad, más bien al revés".

"Lo que no es ecológico es con esta última afrenta, el recorte del Tajo-Segura, es que la reserva de la huerta de Europa acabe convirtiéndose en el primer desierto político de Europa. Eso sí es acelerar el cambio climático", ha criticado Mazón.

El dirigente 'popular' ha afirmado que el PP "lo ha intentado de todas las maneras, con alegaciones a los planes de cuenca, con estudios científicos y hemos tendido la mano para evitar una guerra que nadie quiere". "Castilla La Mancha es tan española como nosotros y necesita agua tanto como nosotros y está siendo también perjudicada por la falta de inversiones. Nosotros también los defendemos a ellos, porque tienen derecho al medio ambiente y a una mejor calidad del agua, como nosotros. No vamos a entrar en guerra con nadie", ha apostillado.

Mazón ha señalado que es una "aberración" llamar Ministerio de Transición Ecológica "a aquel que, por criterios políticos, está acelerando la falta de ecología" y ha criticado la postura del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig: "Es hora de defender lo que nos corresponde, no de dejar los brazos caídos. Puig ha defendido no defender a su tierra".

La síndica del GPP en Les Corts y secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, también ha intervenido en el acto, donde ha remarcado que del trasvase "dependen 110.000 puestos de trabajo y se ven afectados 88.000 regantes y sus familias" y ha señalado que, "cuando gobierna el PP, se solucionan los problemas del agua, como pasó con el memorándum en el que se pusieron de acuerdo cinco comunidades autónomas, mientras que cuando gobierna el PSOE surgen los problemas".