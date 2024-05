El PP advierte de que Ribera es la vicepresidenta "que más daño ha hecho" a la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Congreso Miriam Guardiola ha advertido de que la candidata del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo y actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, es la ministra "que más daño ha hecho a la Comunitat Valenciana" en materia de agricultura y agua.

Guardiola ha participado este lunes en València en una rueda de prensa junto a la diputada del PP Belén Hoyo; el coordinador general del PPCV, Juan Carlos Caballero, y otros representantes del PP en el Congreso para presentar las iniciativas en materia de financiación, infraestructuras y agua.

La portavoz ha señalado que "Mazón y Catalá son referentes de buena gestión y de política adulta". "Sánchez habla de financiación autonómica con quien le interesa. En la Comunitat Valenciana no habla ni de financiación ni de agua. Es importante dejar claro que la Vicepresidenta Ribera es la que más daño ha hecho a esta tierra recortando el trasvase de agua del Tajo-Segura y el agua a l'Albufera", ha añadido.

"Queremos una España libre constitucionalista y europeísta, pero tenemos una legislatura fallida, porque el Gobierno de Sánchez solo saca adelante la Ley de Amnistía. No tenemos presupuestos generales del estado, que es la norma más importante y eso es malo para España y para la Comunitat Valenciana porque no vamos a tener ni inversiones reales ni actualización de las entregas a cuenta", ha asegurado Guardiola.

Por su parte, Hoyo ha denunciado hoy que "las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana están totalmente paralizadas por el Gobierno de Sánchez que con la excusa de que no tiene presupuestos se olvida de nosotros mientras sigue invirtiendo en Cataluña para garantizarse su sillón".

En este sentido, ha resaltado que han "registrado una batería de preguntas, para conocer la motivación del incumplimiento, por parte del gobierno de Sánchez, de lo estipulado en los planes de cuenca en sus aportaciones de agua a l'Albufera y hemos exigido la comparecencia de la Vicepresidenta Ribera antes de su retiro dorado a Bruselas".

La diputada ha explicado que "la Comunitat Valenciana cuenta con dos piedras principales en el zapato, Teresa Ribera y Diana Morant". "Ribera es la responsable de la dejadez en la que se encuentran nuestras costas, de la falta de agua de l'Albufera y Diana Morant confunde lo institucional con lo político, lo político con lo personal, el partido con el ministerio o el gobierno con la oposición", ha añadido.

Por su parte, Caballero ha asegurado que en este año de gobierno han "demostrado que se pueden bajar los impuestos y mejorar los servicios públicos". "Hemos dejado atrás el sectarismo para trabajar por los problemas que de verdad interesan a los valencianos", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que "València es la capitalidad verde europea, sin la ayuda de Sánchez y Ribera porque no apoyan el proyecto". "El gobierno de Sánchez es la única administración que no se ha comprometido con la capitalidad verde europea. No entendemos como un evento como este no es declarado como prioritario como si que se ha hecho Sánchez en otras ciudades", ha agregado.