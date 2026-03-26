El PP apoya una propuesta de Vox contra el burka, pero la suaviza para limitar las sanciones a si se obliga a llevarlo

Archivo - Un burka en una tienda - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha apoyado en el pleno de Les Corts una proposición no de ley (PNL) de Vox contra el uso del burka y el niqab en espacios públicos de la Comunitat Valenciana, pero ha incluido una enmienda para limitar las sanciones planteadas en la propuesta a solo a si se obliga a llevar esta prenda y a no simplemente portarla como pedía el grupo minoritario de la oposición.

La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de ambos grupos, frente al rechazo tanto del PSPV como de Compromís. Ambos grupos de izquierda han denunciado que es una propuesta "racista y xenófoba" para señalar únicamente el machismo de una cultura y de una religión.

En concreto, la PNL de Vox insta al Consell a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como niqab y burka, al considerar que son "contrarias a nuestra cultura y costumbres" y que "atentan contra la dignidad de las mujeres".

Inicialmente, Vox pedía en su iniciativa modificar la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con la finalidad de sancionar la utilización de dichas prendas de vestuario, así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores, y de fijar las sanciones apropiadas.

Sin embargo, con la enmienda incluida por el PP y aceptada por Vox, se pide que se cambie la Ley 4/2015 "con la finalidad de sancionar, entre otras, la acción de obligar al uso de dichas prendas por parte de padres, tutores u otros, y de fijar las sanciones apropiadas".

DEBATE

Durante el debate de este miércoles, el síndic de Vox, José Mª Llanos, aseguró que esta iniciativa pretende "proteger a las mujeres frente a costumbres y tradiciones que las persiguen, las someten y las desprecian".

En su intervención, la diputada del PP Lucía Peral defendió que "toda la vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer debe ser prohibida en nuestro país", como indicó que lo está en otros estados, pero remarcó que su partido no quiere "sancionar a las víctimas" sino a quien "impone" estas prendas.

El síndic de Vox dijo estar "completamente de acuerdo" con la enmienda de los 'populares': "Nosotros estaremos siempre con la víctima y señalaremos siempre a los culpables y a sus cómplices".

Por su parte, la diputada socialista Xelo Angulo lamentó que Les Corts se conviertan en "un parlamento xenófobo y racista" con esta propuesta "trampa", al considerar que PP y Vox dicen querer defender a las mujeres musulmanas sin pretenderlo realmente.

Y el diputado de Compromís Jesús Pla preguntó a Vox si también están en contra de otras prohibiciones por género en tradiciones ortodoxas o ultracatólicas, o de las bombas que van contra mujeres y niñas de Gaza y de Irán por parte del ejército de Israel. "No vamos a contribuir a una estrategia de criminalización de toda una cultura y religión", subrayó, además de rechazar "revictimizar a las mujeres que sufren ese patriarcado y machismo que suponen el burka y el niqab".