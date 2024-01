El PP asegura no conocer a los candidatos para Antifraude y Vox que planteará su "reconversión o desaparición"

La oposición insiste en rechazar la propuesta de Eduardo Beut: "Si esta es la visión del PP de la transparencia, que baje el señor y lo vea"



VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha afirmado que no conoce a ninguno de los dos candidatos propuestos para dirigir la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ni tiene preferencias, por lo que ha rechazado las críticas de la oposición de que uno de ellos, Eduardo Beut, tenga vinculación con los 'populares'.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha garantizado que estudiarán sus currículums y su "idoneidad" para dirigir AVAF, una agencia en la que ha avanzado que tomarán "las medidas necesarias" para "hablar de su reubicación, reconversión, desaparición o lo que sea".

Así se han pronunciado los portavoces de los grupos que sustentan al Consell, en rueda de prensa tras la junta de síndics, respecto a las propuestas para suceder a Joan Llinares al frente de Antifraude.

En concreto, la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP) y su presidenta, Inmaculada Luz Collado, han propuesto a Eduardo Beut, mientras la Plataforma por la Lucha contra la Corrupción ha planteado al director de Análisis de AVAF, Gustavo Segura.

Desde el PP, Barrachina ha destacado que ambas propuestas partan de "entidades civiles" y no de los grupos parlamentarios. "No tengo preferencias y no soy capaz de repetir el nombre de ninguno de los dos candidatos", ha subrayado al ser preguntado por las críticas de la oposición.

Respecto a la intención de Vox de adoptar medidas para la reconversión o desaparición de AVAF, el síndic 'popular' ha defendido que, por su experiencia como denunciante, esta agencia "podría haber hecho muchísimo más" durante las dos legislaturas de gobierno del Botànic.

"Tengo la sensación de que tiene capacidad para trabajar mucho mejor y con mayor alcance, pero no soy quien para determinar cual debe ser su organización futura", ha zanjado.

El síndic de Vox ha coincidido en que no conoce a los dos candidatos, pero ha asegurado que votarán a uno de ellos tras estudiar su "idoneidad". Ahora bien, ha remarcado que intentarán ser "coherentes" con sus principios y por eso tomarán las "medidas necesarias" para modificar AVAF "en la medida que sea posible".

"Tenemos un socio con el que hablar de su reubicación, reconversión, desaparición o lo que sea, pero eso será un segundo capítulo", ha explicado.

PSPV Y COMPROMÍS ALUDEN AL "PEOR PP DE LA HISTORIA"

Entre los grupos de la oposición, José Muñoz (PSPV) ha acusado al PP de querer "poner a una persona de su estricta confianza" al frente de AVAF: "Vuelve el peor Partido Popular de la historia con el control de las instituciones".

Joan Baldoví (Compromís) ha relacionado la propuesta de Beut con el "inicio de los juicios por el fraude de la época más vergonzosa en la política valenciana" y ha sostenido que la presidenta de AEGAP y "militante del PP" presentó "a última hora" a este candidato, de quien ha advertido que "tiene como mérito haber sido íntimo colaborador de Eduardo Zaplana", 'expresident' de la Generalitat.

"Si esta es la visión del PP de la transparencia y la independencia, que baje nuestro señor y lo vea", ha manifestado.

En todo caso, Baldoví ha remarcado que Compromís seguirá dialogando para el relevo en Antifraude porque están a favor del consenso, con Vox como "línea roja" porque "no cree en las instituciones estatutarias".

Además, ha deslizado que Gustavo Segura recibió "en algún momento una queja o una querella de un partido" cuando ha destacado que trabajó "de forma independiente" en AVAF, sin concretar más.