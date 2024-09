El PP buscará el apoyo de todos los partidos para aprobar los presupuestos de 2025 y Vox dice que los negociará

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha asegurado que su formación estudiará y negociará el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025 antes de decidir si los apoyará o no, mientras que desde el PP, su portavoz, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que buscarán acuerdos con todos los partidos y se ha mostrado "optimista" en que las cuentas saldrán adelante, aunque, en todo caso, ha pedido "no aventurar" acontecimientos.

Desde la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ve al Consell "fracasado" después de que no haya "sido capaz de durar en su integridad más de un año", al tiempo que ha lamentado que la política de la Comunitat Valenciana "se dirija desde Madrid" por parte del presidente de Vox, Santiago Abascal, ante un 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "absolutamente arrodillado a los intereses de la extrema derecha".

De esta manera se han pronunciado en sendas intervenciones tras la Junta de Síndics celebrada este martes. De un lado, desde Vox, después de que Abascal avisara este lunes al PP que no apoyará presupuestos en las CCAA donde gobierna si no hay un cambio "radical" en inmigración, José María Llanos ha asegurado que "lo que diga Abascal es exactamente" lo que diga él porque, según ha defendido, la postura del partido "no cambia según donde nos encontremos".

En cualquier caso, ha apuntado que Abascal "también dijo que los presupuestos primero hay que verlos". Por ello, ha subrayado que cuando el Consell les remita la propuesta la "estudiarán" y entonces presentarán "las oportunas enmiendas". "Negociaremos atendiendo la postura de Vox", ha avanzado.

En este punto, ha advertido al PP de que si "va a seguir la política del PSOE diciendo una cosa y la contraria y favoreciendo a las mafias que se aprovechan de la gente desfavorecida" y apoyando el "reparto indiscriminado de menas por toda la geografía española" desde Vox "no podrían apoyar" los presupuestos.

No obstante, ha incidido en que su formación "no está en el gobierno" y ha expuesto que, "cuando se negocia, se llega a acuerdos". "¿Si no nos conceden el 100% no los apoyaremos? Evidentemente no, recibiremos la propuesta de presupuestos, los negociaremos e intentaremos, en la medida fuerza que nos han dado los valencianos, que se aplique la mayor parte de nuestro programa", ha reflexionado.

EL PP NEGOCIARÁ CON TODOS LOS GRUPOS

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "optimista" de cara a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025, ha especificado que su formación hablará y buscará acuerdos con "todas las fuerzas políticas", a quienes ha animado a presentar enmiendas para "mejorarlos", aunque ha pedido "no aventurar cuestiones que no sabemos cómo van a desarrollarse".

El portavoz 'popular' ha avanzado que el proyecto de presupuestos consolidará la "política del cambio" del gobierno de Mazón y que estará pensado en "los intereses de los valencianos". Además, ha considerado que el sentido del voto de las distintas formaciones será "el momento oportuno" para que "digan dónde quieran estar, si en el tacticismo o con los valencianos". Por ello, ha considerado "muy difícil" que no obtuvieran el apoyo de otros partidos. "Lo lógico será que los apoyasen", ha añadido.

Sobre la advertencia de Abascal en materia de inmigración, Pérez Llorca ha aclarado que la política migratoria "la marca el gobierno de la nación, no los autonómicos, que poco tienen que hacer", y ha asegurado que el "único cambio de rumbo" que ha visto en este asunto el "el de propio Pedro Sánchez, que ya habla de deportaciones".

Preguntado por si Vox será el socio preferente de cara a la negociación de las cuentas, ha afirmado que "no tiene por qué", al tiempo que ha insistido en que la voluntad de su grupo es que todas las formaciones "aprueben los presupuestos" para "consolidar las políticas del cambio del gobierno de Mazón". "En esa línea vamos a trabajar y buscaremos acuerdos con todas las fuerzas", ha remarcado.

"SI NO HAY ACUERDO, YA PLANTEAREMOS OTRAS CUESTIONES"

Sobre una posible prórroga de las cuentas de este año, ha pedido "no aventurar una cuestión que no sabemos cómo va a desarrollarse" y se ha mostrado "optimista". "Si pasa el tiempo y no hay acuerdo, ya plantearemos otras cuestiones", ha apuntado Pérez Llorca, que ha asegurado que en este momento "no contempla" la hipótesis de que sea necesario prorrogar las cuentas ante la falta de acuerdo.

En esta línea, el síndic del PP ha mostrado su confianza en que las otras tres formaciones con representación en Les Corts "lleguen a acuerdos", aunque ha admitido que a veces resulta "muy difícil" conseguirlos cuando "todo se decide desde Madrid". "Por eso recomiendo al PSPV que cambie y si quieren volver a ser el PSPV les tienen que dejar un poco más de autonomía", ha señalado.

Preguntado por la autonomía de Vox respecto a la capital de España, ha apuntado que el balance hasta la fecha con esta formación "ha sido positivo" porque con sus votos "han mejorado la Comunitat Valenciana".

EL PSPV VE UN CONSELL "FRACASADO"

Desde la oposición, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha advertido de que la "inestabilidad" del Consell del PP tras la ruptura con Vox "está provocando ya consecuencias" en la Comunitat Valenciana. "Es un Consell fracasado que no ha sido capaz de durar en su integridad más de un año", ha criticado.

Muñoz ha considerado "grave" que se esté preguntando "de manera recurrente" si habrá presupuestos de la Generalitat para 2025, tras una época en que los gobiernos del Botànic, con "diversidad parlamentaria", fueron capaces de aprobar "ocho presupuestos seguidos en tiempo y forma". "Mazón parece incapaz de aprobar su segundo presupuesto, lo que genera un clima de inestabilidad que puede tener consecuencias muy graves para la Comunitat Valenciana", ha avisado.

El portavoz socialista ha mostrado su "preocupación" por que la política valenciana "se dirija desde Madrid por parte de Abascal", quien "de manera sistemática chantajea" a un Mazón "absolutamente arrodillado a los intereses de la extrema derecha". En esta línea, ha incidido en que la importancia es mayor porque este "chantaje" tiene "tintes racistas".

"Que aprobar los presupuestos de la Generalitat esté supeditado a la decisión de un señor de Madrid que no tiene nada que ver con la realidad valenciana y a los chantajes basados en la xenofobia y el racismo es imperdonable", ha censurado Muñoz, que ha advertido a Mazón de que si asume "el chantaje racista" de Vox será "un presidente indigno para la Comunitat Valenciana" al "anteponer mantenerse en el sillón a los intereses de los valencianos".

Por último, ha preguntado a Mazón "hasta dónde va a llegar la humillación" y "hasta dónde está dispuesto a arrodillarse", puesto que, a su juicio, "la realidad es cada vez más preocupante" y es que la Comunitat Valenciana está "paralizada" y sufre "una falta de autonomía evidente que se produce cuando un señor de extrema derecha de nombre Abascal con una palabra dirigen la política valenciana". "Mazón hace tiempo que decidió que su socio prioritario y exclusivo fuera la extrema derecha de Vox", ha insistido.

Frente a ello, ha reivindicado que el PSPV es "alternativa de gobierno" y, de cara a la aprobación de los presupuestos para 2025, ha pedido al PP que "no busque responsabilidades en esta orilla, sino en quien las tiene".