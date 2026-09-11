El PP cree que este curso "cambiará la historia" de España y acusa a Sánchez de hacer "política de tierra quemada"

1116358.1.260.149.20260911212435 Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que este nuevo curso político "cambiará la historia" de España porque "nos enfrentamos a los últimos meses de Pedro Sánchez en la Moncloa". Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo central de "dejar que invadan" el territorio español, en referencia a la situación en Ceuta, y lo ha tachado de "amoral, sin principios y carente de todo tipo de virtud".

"Él mismo lo sabe, por eso está en una política de tierra quemada en la que está destruyendo todo a su paso, hasta el punto de dejar que invadan nuestro país y mirar hacia otro lado", ha pronunciado la portavoz 'popular', en declaraciones a los medios, antes de la cena de inicio de curso político del PPCV, celebrada en El Puig (Valencia).

Muñoz también ha cargado contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a quien ha calificado como una de las "más fieles siervas" del jefe del Ejecutivo. A su parecer, Morant es "una persona que cuando se está discutiendo sobre la financiación territorial, una financiación que ataca directamente al resto de españoles y, desde luego, a la Comunitat Valenciana, ha preferido aguantar esa financiación, aunque sea mala para esta comunidad autónoma". "Eso es lo que tiene Pedro Sánchez a su servicio, gente que no mira para su tierra y que únicamente sigue sus dictados", ha apostillado.

En la misma línea, ha criticado al presidente del Gobierno, a quien acusado de "abandonar" a los valencianos "cuando peor lo estaban pasando", aludiendo a la dana del 29 de octubre de 2024. "Y ahora ha abandonado a los ceutíes", ha recalcado, para subrayar que "siempre abandona a España porque solo piensa en sus intereses".

EL PP, LA "ALTERNATIVA"

"Ese es el presidente del Gobierno que tenemos: un presidente amoral, sin principios y carente de todo tipo de virtud. Pedro Sánchez afronta estos meses, ya que llegan a su fin, destruyendo todo a su paso", ha comentado antes de enfatizar que el Partido Popular tiene una "alternativa": "Tenemos más de 60 leyes presentadas en el Congreso de los Diputados, tenemos un gran equipo y tenemos un gran líder, que es el presidente --Alberto Núñez-- Feijóo, que durante todo este verano ha estado donde no ha estado" Sánchez.

El líder 'popular', ha dicho Muñoz, "ha estado en Ceuta con los ceutíes, no se fue de vacaciones, ha estado presentando propuestas, ese plan de siete propuestas que el gobierno, un mes después, ha ido copiando. Y ahora, ayer, cuando Marruecos lanzaba esas amenazas contra nuestro país, salió Feijóo a contestar a Marruecos donde no estaba el presidente del Gobierno".

"Es el presidente del futuro para España, el presidente Feijóo, y hoy lo vamos a apoyar desde aquí, desde la Comunitat Valenciana", ha zanjado Ester Muñoz.