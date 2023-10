El PP critica que al PSOE "le moleste" que los presupuestos "cumpla con su compromiso de aumentar el gasto social"

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en les Corts, Miguel Barrachina, ha señalado que "los presupuestos para 2024 son una apuesta por aquellos que más lo necesitan". "Al PSOE le molesta que el PP cumpla con su compromiso de aumentar el gasto social, reduciendo el gasto político a la vez que elimina impuestos", ha señalado

Barrachina ha respondido así a las críticas socialistas al proyecto de ley presupuestario: "Estamos muy felices de que el presidente Carlos Mazón cumpla con sus compromisos electorales y haya traído unos presupuestos que eliminan impuestos, que rebajan el gasto político con 323 millones de euros menos en el sector público instrumental, y además que multiplica la apuesta social, es decir, aumenta el gasto sanitario, el educativo y el gasto social. La partida de dependencia aumenta casi un 14% más".

El síndic ha indicado que "todo lo que veníamos haciendo se multiplica en este presupuesto para 2024". Así, ha señalado que "los socialistas pueden estar tranquilos "porque en este caso sí se va a ejecutar lo presupuestado" y ha apuntado que "el nivel de ejecución presupuestaria del Consell de Puig era bajísimo y por tanto, ahora lo que se recoge se va a hacer realidad, con inversiones útiles".

Barrachina ha indicado que "en los últimos meses ha habido un crecimiento en el empleo". "Lo que no puede ser es que la Comunitat Valenciana ocupe el puesto 18 de 19 en el informe de competitividad entre autonomías. Vamos a convertir el próximo año a la Comunitat Valenciana en un lugar atractivo para las inversiones, sin impuesto a la muerte y con menos tributación en todos los ámbitos, en un entorno simplificado, sin trabas, para que la decisión de invertir en la Comunidad Valenciana no sea minoritaria, porque hasta ahora no llegaba al 3% de lo que se invierte en España", ha agregado.