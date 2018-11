PP y Cs critican que el cartel del cuadro de Batalla de Almansa en Corts habla de guerra entre "españoles y valencianos"

Publicado 13/11/2018 15:22:03 CET

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes han criticado este martes que el cuadro explicativo del cuadro de la Batalla de Almansa en el parlamento valenciano indique que se trata de una batalla "entre valencianos y españoles" y han reclamado su corrección para que "se ajuste a la historia".

En la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, la síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha explicado que su grupo presentó ante la Mesa un escrito para pedir la corrección de esta leyenda y no "pervertir la historia con fines políticos" basados en una "ideología de la confrontación".

Según ha dicho, se alegó entonces que "se había ajustado a la Wikipedia" pero ha leído la referencia que contiene sobre la batalla y "no aparece que fuera una guerra entre valencianos y españoles", como tampoco en un par de enciclopedias que ha mostrado como ejemplo.

"Pedimos que seamos sensatos y veraces y no demos pie a alterar la historia en pro de una determinada ideología rupturista y sectaria", ha indicado, recordando además que Les Corts reciben la visita de escolares y "no es de recibo" presentar esa explicación, que es "una patraña, una historia que no es real".

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha recordado que ellos ya llevaron el 22 de octubre esa cuestión a la Mesa para pedir que se rectificara porque "conviene cuidar la historia y no mentir", aunque ha indicado que el presidente de la institución y segunda autoridad de la Comunitat, Enric Morera, "aboga por la liberación de los presos políticos" mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "ni está ni se le espera", con lo que entiende que está "a favor de esa manifestación".

Ha lamentado que "la libertad de expresión está para unos y para otros no" y ha preguntado qué pasaría si ella "saliera defendiendo a cargos del PP condenados o en prisión preventiva".

Bonig ha señalado que pretenden que no se hable de esta cuestión, de ese "contagio amparado por el gobierno valenciano", advirtiendo de que "así empezó Cataluña hace 20 años" y el PP no permitirá "que ese proceso se instaure aquí".

La dirigente 'popular' ha indicado que a Compromís y PSPV "les interesa que no se hable" de esto mientras el alcalde de València, Joan Ribó, "ofrece a Dani Mateo el Palau sin consultar con nadie" y no se le ofrece a Lo Rat Penat para sus Jocs Florals dado que a esta entidad "se le niega el Teatro Principal" por parte de la Diputación de Valencia. Independientemente de este hecho, ha indicado que le parece "mal" que se cancelara la actuación del humorista en el Olympia.

Mari Carmen Sánchez ha asegurado que a Cs sí le preocupan los "ciertos ademanes" en la Comunitat que recuerdan a "esos primeros pasos que se vieron en Cataluña hace 30 años" y van a denunciar "cualquier tipo de ayuda, acto o declaración dañina, perjudicial para los ciudadanos valencianos".