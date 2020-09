PP y Cs critican la reacción de Morera a la sentencia del TS sobre Torra y Compromís recuerda su libertad de expresión

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido este martes la dimisión del presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, por su mensaje en Twitter tras la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y Cs ha censurado su "apoyo a delincuentes golpistas" mientras desde Compromís han recordado que tiene derecho a la libertad de expresión y que simplemente ha pedido una solución política a ese problema.

En concreto, Morera escribió este lunes que la sentencia del Supremo "provocará un mayor conflicto político, tiempo al tiempo" y "no ayuda a buscar soluciones". "Y sí, la justicia tendría que ser equitativa e igual para todos", remató en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a los medios, la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, ha pedido la dimisión de Morera ante su "reiterada falta de respeto a las sentencias judiciales" en todos los procesos relacionados con el independentismo catalán.

"No es presidente de Les Corts un ratito al día, lo es todo el día", ha subrayado la 'popular', que ha justificado la petición de dimisión dada su "reincidencia", ya que "está siempre dando alas al independentismo catalán, a quien no cumple la ley, y alguien fomentando eso no puede seguir presidiendo la cámara".

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha denunciado que el presidente de Les Corts "se ponga del lado de los delincuentes golpistas", ha recordado que no es la primera vez que ocurre y ha incidido en que "sus opiniones debería guardárselas para casa".

"Estar al lado de Torra es un insulto a una institución tan importante como esta, una vez más hace gala de una parcialidad que es reprochable, son manifestaciones partidistas que avergüenzan a los constitucionalistas", ha indicado.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que "solo hay que ver el tuit para ver que lo que dice es que la política debe ser la solución a los problemas políticos territoriales" y que no se puede judicializar cualquier decisión política que no guste porque eso "comporta más inestabilidad política y más alejamiento de una solución en el futuro".

"La solución no es pedir dimisiones, sino hablar de diálogo y buscar soluciones a un problema que se enquistó con el gobierno del PP, que fue a más, y entre todos debemos buscar una salida política a esta crisis institucional", ha incidido.

Además, ha indicado que tanto si es presidente de Les Corts como si lo hace a título personal "tiene derecho a la libertad de expresión. Y como presidente de una cámara de diálogo, ha recalcado Ferri, se enmarca ese mensaje.

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha destacado también que Morera "tiene toda la libertad del mundo para decir lo que quiera y los demás para valorar lo que dice" y él no va a criticarle por "opiniones personales" como esta.

Aunque ha admitido que siempre ha pensado que hay "una cierta confusión" entre la cuenta de Twitter de Les Corts y la de Morera, ha incidido en que se trata de una opinión personal, no de la cámara, y esta es "muy respetable".