PP y Cs piden al Govern del Rialto "seriedad" y "rigor" para avanzar en la construcción del Nou Mestalla

Catalá reclama "unidad" y lamenta que el Ayuntamiento parezca un "patio de colegio" y Giner censura el "circo" en torno al nuevo estadio

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP y Cs en el Ayuntamiento de València han pedido al equipo de gobierno local, el conocido como Govern del Rialto y formado por Compromís y PSPV, "seriedad" y "rigor" para avanzar en la construcción del Nou Mestalla y afrontar con este fin las negociaciones que se mantienen con el Valencia CF.

La portavoz del PP en el consistorio, María José Catalá, ha reclamado "unidad" y ha lamentado que el Ayuntamiento parezca un "patio de colegio", mientras el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha censurado el "circo" que se ha creado en torno a la construcción del nuevo estadio --en la avenida de Cortes Valencianas-- y la reurbanización del suelo del actual campo de fútbol --en la avenida de Aragón".

Ambos se han pronunciado de este modo tras el encuentro que esta jornada han mantenido en el Ayuntamiento el alcalde, Joan Ribó (Compromís), y responsables del club deportivo como Wee Kiat Lim --hijo del máximo accionista, Peter Lim,--, su presidenta, Lay Hoon Chan, y el director corporativo, Javier Solís.

Esta entrevista se ha producido tras una rueda de prensa ofrecida este martes también por la vicealcaldesa de la ciudad y edil de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, para dar a conocer la primera parte del convenio que se debe suscribir entre el Ayuntamiento y el club deportivo con el fin de avanzar en la construcción del nuevo estadio.

Gómez ha comparecido para responder a Lay Hoon Chan, que tras la Junta de Accionistas del Valencia CF habló de trabas por parte del Ayuntamiento al nuevo estadio, de haber perdido confianza en las administración y pidió "tener las cosas por escrito".

"Lo que ha pasado esta mañana en el Ayuntamiento de València me parece un despropósito. Parece el patio del colegio. No me parece nada serio que mantenga por un lado una reunión Ribó con los directivos del Valencia CF y que en la sala de al lado esté Gómez diciendo lo que le parece bien a ella, diciendo cosas distintas", ha expuesto la portavoz del PP.

María José Catalá ha pedido al ejecutivo municipal "unidad, seriedad, rigor, respeto a la afición y, sobre todo", que el consistorio se muestre "como un Ayuntamiento serio". "Nos estamos mostrando como el patio del colegio y me parece que así no se va a solucionar el problema que tenemos. Creo que hay que ser mucho más serios", ha añadido.

Catalá ha considerado que "lo que está pasando en el Ayuntamiento de València es atípico" y ha destacado que "no puede ir cada uno por su lado". "Aquí hay que tomar una decisión y hay que tomar las riendas de la situación. Me parece que es un verdadero bochorno para todos los valencianos ver que en su ayuntamiento nadie se pone de acuerdo y abordan un tema como este desde este tipo de gestión tan incoherente y errática", ha apostillado.

Por su lado, el portavoz de Cs ha lamentado el "circo" en el que se ha convertido "la construcción del nuevo Mestalla" y ha asegurado que tanto Compromís, como el PSPV y la propiedad del Valencia CF "lo único que están haciendo es jugar con la ciudad de València, con los valencianos y con la ilusión de los aficionados". "Al final, cada uno está mirando por su propio interés y no por dar una solución definitiva al problema", ha subrayado.

"SOLUCIONES"

Fernando Giner ha apuntado que los que se necesita "ahora mismo son soluciones" y ha dicho que "lo único" que ve "es que los dos socios de gobierno están luchando por ver quién sale más en la foto". "Le pido tanto a PSPV como Compromís un poco de seriedad y que vayamos todos a una para desatascar de una vez por todas la situación del nuevo Mestalla", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que no le cabe en la cabeza "que la concejala de Urbanismo haya hecho una rueda de prensa unas horas antes de la reunión del alcalde con el Valencia CF" y que "luego no haya estado en el encuentro". "Que se dejen de pulsos por el foco y se pongan a trabajar ya", ha aseverado Giner.

Igualmente, ha pedido que se reanuden las obras del nuevo campo de fútbol "lo más rápido posible para poder dar un estadio y unos servicios dignos a la ciudad de València". "El Ayuntamiento y el Valencia CF están jugando al gato y al ratón, se acusan mutuamente y se pasan responsabilidades los unos a los otros", ha criticado.

"Lo único que veo aquí es una guerra abierta a tres bandas entre el club y los dos socios de gobierno que a quien realmente perjudica es a todos los valencianos", ha apostillado el representante de Cs. Así, ha opinado que "no puede ser que un asunto de extrema gravedad para la ciudad de Valencia como es el estadio del Mestalla ocupe todos los titulares porque el Valencia CF y el Ayuntamiento" están "acusándose mutuamente de mentir".

"Es una auténtica vergüenza. Queremos que las obras se reanuden lo más pronto posible y que el proceso se desarrolle con todas las garantías. Esperemos que el alcalde no se pase los próximos meses enredándose en luchas intrascendentes para luego solucionar el problema justo antes de las elecciones y poder sacarse una foto con las grúas", ha añadido Giner.

"MUCHO RUIDO Y POCA VOLUNTAD"

El portavoz de Cs ha lamentado también la actitud "poco seria" del Valencia CF. "Esta no es la manera de hacer las cosas. Ellos son los responsables de acabar el estadio y de pagar el polideportivo de Benicalap. Por el momento hemos visto mucho ruido y poca voluntad", ha afirmado.

"Me pregunto hasta qué punto nos podemos fiar de una empresa que ya ha fallado en repetidas ocasiones a la administración y que ha incumplido sistemáticamente todos los convenios hasta la fecha", ha concluido.