PP y Cs reclaman una comisión de investigación sobre las vacunas irregulares y Compromís dimisiones inmediatas

El PSPV reconoce que hay que investigarlo y defiende el plan de vacunas del Gobierno

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los síndics de PP y Cs, Isabel Bonig y Toni Cantó, han anunciado este martes la presentación de sendas propuestas de comisión de investigación en Les Corts para esclarecer todos los casos de personas vacunadas de forma improcedente, tanto cargos públicos como funcionarios, después de que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, confirmara hace unos días que serían unas 200 personas.

Entre los grupos del gobierno, Compromís acordó este lunes en una reunión de la coalición pedir la dimisión "inmediata" de todos los que hayan aprovechado su cargo público para vacunarse, al considerarlo como "corrupción sanitaria". También exige a los partidos a los que pertenecen que tomen medidas y recuerda que el protocolo se basa en inmunizar a los más vulnerables y trabajadores en primera línea.

Por parte de la oposición, Bonig ha defendido la comisión de investigación para "saber la verdad y que se impongan todas las consecuencias y sanciones". "Tiene que estar claro: alguien ha tenido la orden y queremos saberlo", ha recalcado en declaraciones antes de la junta de síndics, con el objetivo de "saber qué fallos ha habido y corregirlos".

La 'popular' ha lamentado que "parecían que eran tres o cuatro casos" en las primeras semanas, cuando trascendió la vacunación de los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets (Alicante) o Rafelbunyol (Valencia), aunque luego "el propio Puig (PSPV) dijo que eran 200 de forma presuntamente irregular".

Es más, ha advertido que "parece ser que no solo hay políticos, también funcionarios y personal administrativo, y todos tienen que asumir responsabilidades políticas". "No acusamos a nadie. En principio, los responsables son los de la Conselleria de Sanidad, los cargos técnicos pero también los políticos", ha aseverado.

Cantó, en la misma línea, ha mostrado su preocupación por la vacunación irregular, "no solamente por los sinvergüenzas que se han vacunado cuando no les toca", porque "alguien les dio esas vacunas". "El protocolo no está claro", ha alertado, "es corrupción política y no sirve la excusa de que sobraban dos vacunas".

Se ha preguntado así "qué falla" y "quiénes son esas 200 personas que dice el tripartito". También ha asegurado que está satisfecho con la retirada de competencias en la Diputación de Alicante (PP-Cs) al 'popular' Bernabé Cano, aunque sigue como alcalde de La Nucía y Ciudadanos "también va a pedir que abandone este cargo" en el pleno municipal de dentro de unos días.

Compromís, por su parte, exige al Gobierno un reparto de vacunas justo y equilibrado donde las comunidades que tienen más avanzada la vacunación puedan recibir más dosis, con el objetivo de favorecer la inmunización de las personas lo antes posible, "lo que beneficia a todo el Estado", recoge un comunicado de la coalición.

Y el síndic socialista, Manolo Mata, ha defendido que "el plan de vacunación es el que establece el Gobierno" con 12 grupos clasificados y ha destacado que la Comunitat fue "la primera comunidad" que anunció que habría entre 150 y 200 personas que se han vacunado irregularmente.

A partir de ahí, ha garantizado que "habrá que investigar" estos casos antes de la apertura de una comisión en Corts para "saber qué consecuencias ha tenido". "La trazabilidad de la vacuna es esencial", ha insistido, para criticar que "lo que están haciendo las farmacéuticas es de juzgado de guardia porque no puede engañar a los europeos".

Mata ha advertido así que "ya hay corrupción vinculada a las vacunas" y ha puesto como ejemplo que "ofrecieron al gobierno valenciano unas vacunas que estaban en África". "Y la vacuna hoy es la esperanza del futuro", ha manifestado.