El PP defiende el "derecho" de Carlos Baño a no contestar en la comisión del bono consumo y el PSPV abandona la reunión

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño (i), este miércoles a su llegada a la Diputación de Alicante junto con Jesús Navarro (d), vicepresidente de la entidad cameral - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, del PP, ha defendido el "derecho" del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, a no contestar preguntas en la comisión de investigación de este asunto en la institución provincial.

Mientras tanto, desde la oposición, el PSPV-PSOE, que ha abandonado la reunión, ve en este órgano una "pantomima", Compromís habla de una explicación "muy pobre" y Vox rechaza hacer "juicios paralelos".

Baño, quien ha reiterado este miércoles su inocencia, es el único investigado en la causa abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.

El empresario fue detenido el pasado 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos. Desde entonces, en actos públicos y en declaraciones a los medios de comunicación ha defendido su inocencia.

En la sesión de la comisión, celebrada a puerta cerrada, Baño ha rechazado contestar preguntas por las "recomendaciones" de sus abogados y ha dicho que declarará en el juzgado.

EL PP, A LOS SOCIALISTAS: "ESPECTÁCULO"

En concreto, la vicepresidenta primera y portavoz del PP en la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha calificado como "falta de respeto" que el PSPV-PSOE haya abandonado la comisión durante la comparecencia de Baño.

"Ni siquiera han dejado terminar su relato al compareciente", ha aseverado Serna, sobre el hecho de que los diputados del grupo socialista hayan optado por "levantarse" y, a su juicio, "montar el espectáculo y marcharse".

El PP ha defendido "el derecho de Baño a no responder a determinadas preguntas al tratarse de un asunto judicializado y siguiendo la recomendación de sus abogados", una decisión que "está amparada por la Constitución", ha señalado el grupo 'popular' en un comunicado.

Desde el equipo de gobierno de la Diputación también han comparado esta situación "con otros casos similares ocurridos en distintas comisiones de investigación y procedimientos judiciales".

Así, en declaraciones a los medios de comunicación, Serna se ha referido a que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se sentó delante del juez Peinado y se acogió a su derecho de no contestar", como "en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid". "Ahí no hubo ninguna reacción. En este caso, sí la ha habido", ha espetado a los socialistas.

PSPV: "QUE NO HUBIERA VENIDO"

Por su parte, el diputado del PSPV-PSOE Raúl Ruiz ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, tras la comisión en la que Baño no ha contestado a cuestiones, que, "para no responder las preguntas de la oposición, que no hubiera venido y no hubiera faltado al respeto a esta institución".

Por ello, ha subrayado que esta comisión es una "pantomima" y cree que el PP "es cómplice de que aquí no se esté aclarando absolutamente nada". También ha indicado que "Baño lo primero que ha venido a decir es que no estaba aquí en representación de la Cámara de Comercio, solamente en representación de Facpyme, y no es verdad", ya que, según Ruiz, la entidad cameral "también firmó algunos convenios con algunos ayuntamientos como el de Alicante" que "nadie ha explicado a quién se subcontrató" para "poder hacer este servicio".

Y ha remarcado que es "inexplicable" que "una empresa que no puede demostrar ninguna experiencia porque fue constituida el 13 de abril de 2022" acabara "13 días después" en "contratos menores y adjudicaciones también a través de Facpyme" y "con la Cámara de Comercio".

Respecto a las próximas sesiones de esta comisión, Ruiz ha aseverado que presentarán por escrito "una batería de preguntas" y ha dicho que desde el grupo socialista esperan que vaya "alguien a contestar" y que el PP "recapacite y de una vez empiece a llamar a gente para que vengan aquí a comparecer y también a responder, no solamente a comparecer y dar un discurso".

Finalmente, considera que el expresidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón, también 'expresident' de la Generalitat Valenciana, debe comparecer en la comisión para explicar cómo es "posible" que "esta arquitectura acabara siempre en la misma empresa" del "entorno" del exjefe del Consell.

"Aquí todo esto nace de una conversación, no sabemos en qué términos, no sabemos en qué sobremesas, que ya sabemos lo complejas que son las sobremesas del señor Mazón", ha añadido.

COMPROMÍS: "ESTÁN MUY INCÓMODOS"

De otro lado, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, ha explicado en declaraciones a los medios tras la comisión que se ha quedado hasta el final de esta sesión porque le parecía "interesante" saber qué decían Baño y el PP, aunque ha afirmado que las explicaciones del dirigente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme "no" le convencen "en absoluto".

Asimismo, ha remarcado que las preguntas que Compromís pretendía hacer "no han sido contestadas", en relación con "el beneficio de Facpyme" y con "Alicante Gastronómica", y ha criticado que la explicación le parece "muy pobre".

De esta forma, ha asegurado que "nadie se explica cómo puede ser" que en Alicante Gastronómica, "a la hora de justificar la subvención, no incluyen los ingresos, lo que paga cada comercio", lo que es "fundamental", según Perles, porque "no se pueden subvencionar actividades que sean rentables".

"El PP es, desde luego, la omisión por respuesta. Están muy incómodos, no quieren aclarar nada, no nos han facilitado la documentación respecto de la justificación de las subvenciones y vemos realmente un PP que parece que esté haciendo más de defensa activa de Carlos Baño", ha sentenciado.

VOX: "ESTE ASUNTO ESTÁ JUDICIALIZADO"

Finalmente, la portavoz de Vox en la Diputación, Gema Alemán, ha lamentado el "espectáculo lamentable por parte del PSOE" y cree que "ha dejado latente que solo busca titulares mediáticos al levantarse durante las declaraciones" de Baño, "cuando fue su formación política quien le instó a comparecer".

"Desde Vox, insistimos en que este asunto está judicializado, se debe preservar la presunción de inocencia, no vamos a realizar juicios paralelos ni tampoco vamos a entrar en campañas de desprestigio partidistas para dañar las instituciones", ha afirmado en declaraciones distribuidas a la prensa tras la comisión.