El PP defiende en el pleno de Alicante que impulsa "controles" sobre VPP y la izquierda recuerda el caso de Les Naus

Imagen del pleno de marzo del Ayuntamiento de Alicante, celebrado este jueves - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La polémica por las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, se ha vuelto a colar en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, que ha celebrado este jueves la sesión ordinaria de marzo. Mientras el equipo de gobierno ha defendido que el PP impulsa "mecanismos de control" para este tipo de inmuebles, los grupos de izquierdas (PSPV, Compromís y EU-Podem) han recordado el caso de Les Naus.

La cuestión se ha abordado fundamentalmente durante el debate de dos declaraciones institucionales, que han sido rechazadas con los votos en contra de PP y Vox. La primera, ha sido una presentada por el PSPV en la que se ha pedido "instar al Consell de la Generalitat Valenciana a la creación la Unidad de Inspección en materia de vivienda prevista en el Decreto-Ley 3/2023, dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios para ejercer sus funciones". La han respaldado, además de los socialistas, Compromís y EU-Podem.

La edil Silvia Castell, del PSPV, ha señalado que desde el equipo de gobierno 'popular' deben decidir si "votar a favor de esta propuesta y demostrar que quieren establecer controles en la adjudicación de vivienda pública o votar en contra y demostrar que el PP no va a hacer nada para que la vivienda pública no acabe en manos de cargos públicos".

En este sentido, Castell ha recordado el caso de Les Naus, al tiempo que ha pedido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que solicite al 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "que ponga en marcha este cuerpo de inspectores".

Además, ha dicho que la modificación de los pliegos de los pisos de la calle Ceuta es "una cortina de humo" y ha aseverado que "los promotores siguen controlando la adjudicación de vivienda pública" con el "permiso" del gobierno local.

Sobre este asunto, cabe apuntar que el Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante anunció un refuerzo de "las medidas de control" de inmuebles públicos con la actualización de los pliegos de la licitación de las futuras VPP de la calle Ceuta. "Las medidas que se incorporan y de las que se dará cuenta en la junta rectora del organismo municipal de este viernes mejorarán el control de todo el proceso de comercialización de las VPP, control de pagos y transacciones, acceso de los compradores y ausencia de conflictos de intereses, refuerzo del arraigo y seguimiento posterior", señaló el equipo de gobierno en un comunicado.

"PANDA DE SINVERGÜENZAS"

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha expresado que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala está "salpicado por la corrupción". "Una panda de sinvergüenzas traficaron con nuestro suelo", ha enfatizado, en relación con la polémica de las VPP.

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha manifestado que, "cuando las leyes no se aplican, la gente puede pensar que los derechos quedan en papel mojado". En relación con las inspecciones, ha trasladado que estas acciones no suponen "un fin en sí mismo", sino que son "una herramienta precisamente para controlar que la vivienda protegida sirva a quien tiene que servir". Y ha exigido a la Generalitat Valenciana que cumpla con "sus obligaciones" y ha afirmado que la ciudad necesita "una política de vivienda mucho más decidida", así como "más planificación" y "más participación".

"DISCURSOS VACÍOS"

De otro lado, el concejal de Vox Óscar Castillo ha criticado que la izquierda dé "lecciones de transparencia, de ética y del uso correcto de los recursos públicos". "Si hay un partido en España que ha convertido lo público en una oportunidad de negocio, para unos pocos, eso sí, ha sido el Partido Socialista", ha agregado.

En este contexto, Castillo ha recordado el "escándalo de las mascarillas", en el que, según el concejal de Vox, "intermediarios vinculados a entornos socialistas se llevaron comisiones millonarias en plena pandemia, mientras españoles estaban encerrados en sus casas".

No obstante, ha indicado que están de acuerdo en que "la vivienda pública no puede ser un negocio", si bien ha remarcado que están "cansados" de "discursos vacíos", de "doble moral" y de que "quienes han fallado sistemáticamente pretendan ahora presentarse como árbitros de la honestidad". "Mucho titular, pero ninguna solución real", ha concluido el edil voxista.

"MECANISMOS DE CONTROL"

Por su parte, el concejal de Vivienda en el consistorio alicantino, Carlos de Juan, del PP, ha dicho que "el decreto en ningún momento habla de los mecanismos de control", como tampoco de "la promoción de vivienda pública".

Así, el edil ha defendido que "los únicos" que implementan "mecanismos de control" son los 'populares': "De una forma la Generalitat y de otra forma el Ayuntamiento, modificando los pliegos".

"Su resultado a día de hoy de cero viviendas es inamovible y nosotros vamos a seguir trabajando para sacar más viviendas", ha espetado a los grupos de izquierdas el concejal de Vivienda, que ha criticado la gestión del anterior Consell del Botànic.

Posteriormente, se ha rechazado la otra declaración institucional, en este caso presentada por Compromís, en la que se ha planteado "instar al Consell de la Generalitat Valenciana a iniciar el proceso de modificación de la Ley 8/2024, de Vivienda, con el objetivo de que las viviendas de protección pública lo sean de forma permanente, así como para que tanto las promociones públicas como las privadas tengan la misma consideración y los mismos requisitos de acceso, y para que el proceso de adjudicación se realice por sorteo público".

OTROS ASUNTOS

En el pleno de marzo también se ha aprobado instar al Gobierno de España a que declare "acontecimiento de excepcional interés público" el evento Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, es decir, la salida de la Volvo Ocean Race desde la ciudad. Se ha acordado en una declaración institucional del PP, que, además de los 'populares', han respaldado PSPV, Vox y Compromís, mientras EU-Podem se ha abstenido, según detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

Igualmente, se ha dado luz verde por unanimidad a otra declaración institucional del PP para instar al Ejecutivo central a "aprobar un plan de choque de inversión en carreteras" que "revierta el creciente deterioro del conjunto de la Red de Carreteras del Estado y el déficit inversor y garantice que los elementos del patrimonio viario se conserven en condiciones de funcionalidad".

Asimismo, han salido adelante dos declaraciones institucionales de Vox. Por un lado, la reprobación de la concejala socialista Silvia Castell "por llamar futuro pederasta" en el pleno de febrero a Juan Utrera. La propuesta ha sido aprobada con los votos de los ediles voxistas y 'populares', mientras PSPV, Compromís y EU-Podem la han rechazado.

Sobre este último punto, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha reconocido que esas palabras "no debieron decirse" y que "precisamente por eso fueron retiradas". "Hubo rectificación, hubo marcha atrás y eso debería haber bastado para cerrar un episodio desafortunado", ha aseverado sobre las declaraciones de Castell, respecto a lo que ha apuntado que fueron fruto de "una reacción espontánea, humana, un impulso desafortunado en defensa de un compañero que acababa de ser insultado y tratado con una falta de respeto intolerable por parte de Vox".

También se ha acordado "llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para erradicar la proliferación de asentamientos ilegales en lugares públicos, incluyendo la acción social y atención a las personas afectadas", así como "las actuaciones policiales y de otros servicios públicos para alcanzar tales objetivos". Esta declaración presentada por la formación voxista ha salido adelante con el sí de PP, Vox y PSOE, frente al rechazo de Compromís y EU-Podem.