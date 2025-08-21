El PP defiende la respuesta "eficaz" del Consell ante incendios y pide al PSPV que no los utilice como "arma política"

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Emergencias del PP en Les Corts, Verónica Marcos, ha defendido la respuesta "eficaz y solidaria" del Consell ante los incendios forestales y ha reclamado al PSPV que no utilice "el drama humano y ambiental" de estas catástrofes como "arma política". Además, ha reivindicado la "capacidad de respuesta" de la Generalitat para afrontar los fuegos de la Comunitat Valenciana "al mismo tiempo que colaboramos con otras autonomías cuando lo necesitan".

De este modo lo ha manifestado este jueves en un comunicado, un día después de que la portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, denunciara que la Generalitat "ha hecho volver" a parte del dispositivo de bomberos desplazados a otras comunidades autónomas como Castilla y León al registrarse en los últimos días diversos incendios forestales en la Comunitat Valenciana, situación que para los socialistas evidencia "la precariedad y falta de medios de la Generalitat para hacer frente a sus propias emergencias".

Frente a ello, la diputada 'popular' ha reivindicado que, durante "esta intensa ola de calor y frente a los numerosos incendios de este verano, el Consell de Carlos Mazón trabaja, invierte, refuerza, se anticipa y además es solidario con otras comunidades autónomas sin que nadie tenga que pedírselo". Mientras, ha lamentado que los socialistas valencianos, "como buenos 'sanchistas', estén esperando a que suceda una desgracia para utilizarla políticamente".

Además, Verónica Marcos ha hecho hincapié en que, "por primera vez en la historia, todas las unidades de bomberos forestales trabajan todo el año, acabando con la estacionalidad y la precariedad que heredamos del Botànic y reforzando así la capacidad de respuesta ante incendios de gran magnitud como los de este verano". Y ha subrayado que el Consell "ha puesto en marcha la mayor inversión de la historia para estabilizar plantillas, renovar vehículos y garantizar unidades de bomberos 365 días al año".

Dicho esto, ha afeado a los partidos de la oposición que "solo se dediquen a difundir bulos y a empañar el trabajo de los que se están dejando la piel" y, ante esta situación, ha recalcado que en el PP están "muy orgullosos de nuestros dispositivos de emergencia porque representan la solidaridad del pueblo valenciano dentro y fuera de la Comunitat", al tiempo que ha agradecido "la labor de bomberos, brigadistas, voluntarios y vecinos, que son quienes realmente están defendiendo nuestro patrimonio natural".

Finalmente, ha apelado a la "responsabilidad y el respeto a las víctimas" y ha considerado que cada incendio "debería ser un motivo de unidad, no de división". "Mientras bomberos, voluntarios y vecinos luchan contra el fuego, el PSPV sigue instalado en el cálculo político", ha lamentado, y ha zanjado: "El PP y el Consell responden con hechos, eficacia y resultados".