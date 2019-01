El PP denuncia que las BAF se atribuyen el robo del niño Jesús del belén de la plaza Mayor de Castellón

Actualizado 03/01/2019 18:59:02 CET

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha denunciado que las denominadas Brigadas Antifascistas (BAF) se han atribuido el robo del niño Jesús del belén la plaza Mayor y culpa al equipo de gobierno de "tolerar los ataques a la convivencia ciudadana en Castellón".

Carrasco se ha hecho eco del acto de reivindicación que -según ha dicho- los propios miembros de las BAF han realizado de la desaparición de la figura del niño Jesús en la representación navideña iluminada que hay instalada en la plaza Mayor de Castellón, denunciada por el PP el pasado 19 de diciembre. En el hueco dejado, en su lugar, apareció un lazo amarillo con el lema 'Amnístía Total'.

"Hoy, una vez más, se ratifican nuestras peores sospechas. Los propios miembros de las BAF, a través de su página de Facebook, se atribuyen la autoría de este acto vandálico", ha criticado Begoña Carrasco, quien ha explicado que, en su post, se ve una foto con la figura de luces del niño Jesús sustraída, acompañada del mensaje:

FELIÇ OFENSIVA ANTIFA 2019. Fi del misteri, retornar-nos i alliberar a les nostres preses i exiliades i us retornarem a Jesús en perfectes condicions.) MARINA, ALFON, LOLA, ARENAS, ANA GABRIEL, VALTONYC US VOLEM A CASA. LLIBERTAT PER A TOTES LES PRESES POLÍTIQUES! AMNISTIA TOTAL!.

"Lo que está pasando en la ciudad de Castellón es del todo intolerable e inadmisible", ha apuntado Carrasco, quien ha recordado que llevan denunciando toda la legislatura que "hay grupos radicales de extrema izquierda que campan a sus anchas y no respetan ni la legalidad ni las mínimas normas de convivencia ciudadana".

Esta situación es así, según la portavoz 'popular', porque "hay fundamentadas sospechas de que esta impunidad con la que actúan se debe a las vinculaciones de algunos de los miembros del equipo de gobierno que preside Amparo Marco con estos grupos radicales".

Al respecto, ha señalado que existen indicios "más que fundados" de las vinculaciones familiares de concejales de Compromís con la BAF, y también hay constancia de los mismos vínculos entre altos cargos del Ayuntamiento con la misma organización, "dos hechos más que preocupantes y que por sí solos justificarían por qué Amparo Marco no quiere entregar una copia del informe policial al PP sobre el asalto a la azotea del Ayuntamiento, ni tampoco se actúa con la misma vara de medir a la hora de poner freno a las actividades que ilegalmente desarrollan en sus locales o en la propia vía pública".

Carrasco cree que "ya es hora de que el bipartito en el Ayuntamiento haga ejercer su autoridad o de lo contrario quedará en evidencia que ampara estas agresiones a la convivencia ciudadana de los castellonenses", ha concluido.