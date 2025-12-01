El PP designa a Mazón como portavoz en la comisión de reglamento de Les Corts, con un complemento de 8.879 euros anuales

El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP en Les Corts ha designado a Carlos Mazón como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento del parlamento valenciano, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales (634,27 euros mensuales y 1.268,54 de pagas extraordinarias), según lo establecido en las retribuciones de los diputados.

Así lo recoge un escrito del síndic del PP, Nando Pastor, dirigido a la Mesa de Les Corts, y consultado por Europa Press, en el que presenta una serie de cambios en las comisiones y en la Diputación Permanente del parlamento valenciano tras el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat.

El escrito se ha registrado a las 13.32 horas de este lunes en Les Corts, precisamente un día antes de la toma de posesión de Pérez Llorca como ‘president’ de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón como jefe del Consell. Mazón, sin embargo, mantiene su acta de diputado en la cámara.

De este modo, en la comisión de reglamento los ‘populares’ informan de la baja de Eduardo Dolón y del alta de Carlos Mazón, que pasa a ejercer la portavocía del grupo. Mientras, en la comisión de gobierno interior se informa de la baja de Juanfran Pérez Llorca y le sustituye el nuevo síndic, Nando Pastor.

Por otra parte, en la Diputación Permanente cursa baja Pérez Llorca como titular, a quien le sustituye también Pastor, y José Juan Zaplana como suplente, al que releva Pérez Llorca.

La comisión de reglamento es una de las permanentes no legislativas en Les Corts, junto a la del Estatuto de los Diputados, Peticiones y Gobierno Interior.