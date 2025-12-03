El PP dice que el Consell de Llorca es "solvente" y prioriza el diálogo y la estabilidad

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada a una rueda de prensa - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que el Consell de Juanfran Pérez Llorca, que sustituye al de Carlos Mazón, es "solvente" y prioriza el diálogo y la estabilidad para "afrontar con un nuevo impulso" las políticas que pretende implantar el nuevo 'president' de la Generalitat.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, después de que Llorca haya desvelado la composición de su Consell, que contará con tres vicepresidencias y tres nuevos consellers, con cambios en algunas carteras y la única salida de la hasta ahora titular de Hacienda, Ruth Merino.

Pastor ha defendido que es un "gran acierto" la elección de este Consell para abrir "una nueva etapa" en la política valenciana en la que "el 'president' Pérez Llorca quiere que predomine el pacto, el diálogo y la estabilidad".

Respecto a si cree que es un gobierno continuista, ha afirmado que es un Consell que "garantiza la estabilidad" y que "es evidente que tiene trazas de continuidad porque el trabajo del Partido Popular continúa presente".

Preguntado por si es el Consell necesario para sacar adelante las medidas pactadas con Vox para la investidura, ha indicado que "los compromisos son para cumplirlos" y ha aludido a las medidas que desgranó el 'president' en el debate de investidura en materia de vivienda, juventud, empleo o rebajas fiscales. "Claro que hacía falta un gobierno solvente para poderlo poner en marcha", ha abundado.

Sobre la vicepresidencia primera, que mantendrá Susana Camarero aunque sin la portavocía del Consell y sin las competencias de Servicios Sociales, ha destacado que esta área responderá al problema innegable de la vivienda, especialmente para los jóvenes, y del empleo: "Necesita de una persona, una conselleria, dedicada en cuerpo y alma a que esto salga adelante".

MERINO, "UNA GRAN CONSELLERA"

Respecto a la salida de Merino, el diputado 'popular' ha sostenido que "ha sido una gran consellera" en los dos últimos años, "ha hecho un papel importantísimo y continúa siendo una gran política". "Solo puedo tener palabras positivas para ella y para su gestión", ha dicho.

Por contra, ha lamentado que la oposición, en alusión a PSPV y Compromís, "no dé ni cien días ni cien horas" de gracia al nuevo Consell. También ha defendido que es un ejecutivo con "los justos" departamentos, mientras ha señalado que el Gobierno central está compuesto por "22 ministros" de los que "ni si quiera" recuerda sus carteras.