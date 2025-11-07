El PP dice que si Vox no entiende que los valencianos necesitan seguir reconstruyendo, deberán explicarlo a sus votantes

Archivo - El diputado del PP Jaime Miguel de los Santos en una imagen de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 7 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El diputado nacional en el Congreso y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado este viernes que la unión entre el PP y Vox de 2023 se basaba en unos mimbres que "siguen siendo los mismos que existen hoy -mismo programa electoral, mismos representantes y mismas ideas-", por lo que "si ahora Vox no quiere entender que lo que los valencianos necesitan es seguir reconstruyendo, quien tendrán que explicarlo serán ellos a sus votantes".

De los Santos ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la visita que ha realizado a Castelló al ser preguntado por las negociaciones entre PP y Vox para relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat.

El dirigente del PP ha señalado, así mismo, que "si Vox considera que, como la oposición absolutamente irresponsable, lo que tocan son elecciones, que den ellos las explicaciones de por qué no se reconstruye, que es lo único que tiene que preocuparnos a los que creemos en el bien común".

Al respecto, Jaime de los Santos ha calificado de "frovolidad a la altura del PSOE y Compromís" que la oposición en la Generalitat reclame elecciones en este momento "cuando saben que no van a poder aprobar ni una sola ley en las Cortes Generales", y se ha preguntado "cómo se atreven a señalar a ningún gobierno cuando ellos llevan sin gobernar desde que en 2023 sumaran a un montón de perdedores para crear una legislatura que nació muerta y que desgraciadamente sigue estando en un callejón sin salida".

En cuanto a la dimisión de Carlos Mazón, el diputado 'popular' ha destacado que ahora ha dado un paso atrás porque consideraba que hace un año no era el momento "porque creía que su lugar era reconstruyendo Valencia, dando la cara a las víctimas, y no ha podido más".

Ha recordado que es la cuarta dimisión que se suma "tras la tragedia insoportable" que "desgraciadamente" hubo que vivir en España pero, "de manera muy importante en Valencia", y ha recriminado al Gobierno central que no haya invertido "ni un céntimo desde entonces para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como ésta".

"Nadie ha puesto su energía en cambiar leyes ultraortodoxas que prohíben la limpieza de los cauces de los ríos", ha lamentado.