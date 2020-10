El PP exige un plan de choque para los "arruinados" por el estado de alarma y acusa al Consell de ocultar datos

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha exigido este miércoles un plan de choque con "dinero en vena para los sectores arruinados" por el estado de alarma y las restricciones, especialmente la hostelería, el ocio nocturno y el transporte, y ha acusado a la Generalitat de ocultar datos sobre la evolución de la pandemia: "No puede ser que el jueves estuviéramos muy bien y el sábado fuéramos de los primeros en pedirlo".

"El toque de queda suena a guerra, lanza un mensaje de inseguridad total y supone una limitación sin precedentes del turismo y la actividad económica", ha denunciado en declaraciones en los pasillos de Les Corts antes de presentar una iniciativa para que el Consell aporte urgentemente fondos a los trabajadores autónomos afectados.

A nivel sanitario, Bonig ha descartado opinar sobre un cierre perimetral de la Comunitat porque "se están ocultando datos" y la Generalitat no esperó a que el Gobierno aprobara el estado de alarma para aplicar el confinamiento nocturno. "No haremos política de esto, pero se tiene que dar toda la información", ha remarcado.

Ahora bien, ha exigido un 'plan B' en hospitales y ambulatorios porque "el 70% de las UCI están ocupadas, ayer hubo una huelga de médicos y no se resuelve el problema de los MIR", con paros desde hace cien días. "Se empiezan a colapsar las camas, el virus empieza a penetrar en las residencias, se satura el sistema público", ha alertado, ante lo que ha reclamado test masivos, rastreadores "efectivos" y recortar las listas de espera.

En el plano económico, el PP urge en su proposición no de ley (PNL) una respuesta para los trabajadores por cuenta propia que no han recibido compensaciones y "han hecho sus deberes" al adoptar las medidas de control sanitario, pues los 57 millones que destinó hace unos meses la Generalitat "se agotaron en 40 minutos y solo se concedieron 42.000 ayudas". Esto supone, según sus cifras, que 84.000 de los 126.000 que las pidieron no las han cobrado: "dos de cada tres".

También exige más seguridad para los ERTE y una prórroga durante dos años de los créditos ICO, así como se aplace el pago de todos los impuestos ya sean nacionales, autonómicos o municipales en lugar de la subida para las rentas más altas que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la propuesta de reforma fiscal de Compromís en la Comunitat, junto a nuevas líneas del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

La síndica 'popular' se ha mostrado absolutamente en contra de los PGE del gobierno de coalición, recordando que "la UE y el FMI dicen que España será el único país de la zona euro que sube impuestos cuando todos los bajan". Ha advertido que es insostenible porque "los ricos asumirán solo el 10% del a subida, el resto lo pagará la clase media y trabajadora", y ha cuestionado que no se baje el IVA de las mascarillas y que "PSOE y Unidas Podemos votaran en contra".

Mientras tanto, ha criticado que "no hacen mas que engordar la administración política de la Generalitat: en una semana hay más asesores, dos nuevas agencias y Dalmau se gasta 8.000 euros en bicis", en relación al vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, de Podem. "Ximo Puig y Mónica Oltra prefieren destinar el dinero a mantenerse en el poder, sin recortar ni un privilegio", ha reiterado sobre el 'president' (PSPV) y la vicepresidenta (Compromís), mientras "Pedro Sánchez sigue en el Falcon".

"BATALLA CAMPAL CON COMPROMÍS" EN LOS PRESUPUESTOS

A su juicio, el presupuesto de la Generalitat se presentará este viernes "si no siguen desalojando despachos y matándose". "Espero que lleguen vivos porque hay una batalla campal con Compromís" para cerrar las cuentas, ha recalcado, y ha vuelto a ofrecer a Puig un presupuesto de legislatura "que elimine todo lo innecesario y superfluo para empezar ya la reestructuración política como hacen todas las corporaciones".

De no adoptar todas estas medidas económicas y sanitarias, la jefa del PPCV ha advertido que habrá "un drama social sin precedentes" en la Comunitat Valenciana, "la ruina total".