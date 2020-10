El PP lamenta que Puig "se alía con Sánchez" para "atrasar la financiación al borrar reivindicaciones en el 9 d'Octubre"

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Rubén Ibáñez, ha lamentado este sábado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "se alía" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "atrasar la financiación" al "borrar toda reivindicación en el discurso del 9 d'Octubre".

El diputado 'popular' ha criticado que el jefe del Consell "no citara la importancia de que la Comunitat Valenciana tenga una nueva financiación". "Hasta ahora era el principal problema de los valencianos, pero parece que ya no, porque no tiene cabida en el discurso institucional del Día de la Comunitat Valenciana", ha denunciado.

Ibáñez ha censurado que este "silencio" se produce "apenas una semana después de que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, dijera que salía satisfecho de un Consejo de Política Fiscal en el que se le dijo a todo que no".

Por ello, ha criticado que el Gobierno de Sánchez "no contempla, hoy por hoy, ni una nueva e inmediata financiación, ni un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana ni un déficit asimétrico". "Es un fracaso rotundo", ha agregado.

El portavoz de Economía del PP ha afirmado que "a pesar de este silencio el problema de la infrafinanciación, lejos de solucionarse, se ha agravado más". "Bajo el mandato de Puig la deuda ha aumentado hasta 10.000 millones de euros por la ineficacia a la hora de solicitar un nuevo modelo", ha remarcado.

Finalmente, ha criticado que Sánchez "haya hecho callar a Puig sobre cualquier reivindicación de la financiación y este ha obedecido, eliminando cualquier alusión en el discurso". "Puig, una vez más, ha demostrado que es un fiel socialista antes que un exigente valenciano", ha concluido.