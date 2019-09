El PP pide un pleno extraordinario para que Puig explique "qué piensa hacer con la financiación y recortes"

Publicado 03/09/2019 14:04:10 CET

Bonig pide una reunión con Montero "en un grito de desesperación" y porque PSPV, Compromís y Podemos "no hacen sus deberes"

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha pedido un pleno extraordinario en Les Corts para que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, explique "qué piensa hacer con la financiación y con los recortes", que espera que se apruebe este miércoles en la Junta de Síndics. "El PP es coherente, pedimos lo que siempre hemos pedido", ha subrayado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

Así se ha expresado este martes la también síndica 'popular' en Les Corts en rueda de prensa, en la que ha denunciado que no saben "nada" y ha añadido que esperan que la Junta de Portavoces acepte el pleno extraordinario o uno ordinario en el que el punto del día sea la financiación.

"Que comparezca Puig a explicar qué piensa hacer con la financiación y con los recortes de 1.450 millones de euros que le ha pedido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que haga en el presupuesto. No sabemos nada, antes de tomar una decisión quiero saber qué conversaciones está llevando la Generalitat con Sánchez para saber si hay entregas a cuentas o no", ha sostenido.

En la misma línea, ha anunciado que han registrado dos iniciativas. La primera es una carta a Puig en la que le piden "amistosamente" que convoque la comisión mixta Consell-Cortes para la reforma del sistema de financiación, ya que "el decreto de constitución decía que se convocaría cada tres meses y lleva un año sin que se reúna".

Además, ha señalado que ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reunirse con ella. "Si PSPV, Compromís y Podemos no hacen sus deberes, no saben trabajar, el PP sí lo sabe hacer. Espero que Montero me reciba como líder de la oposición, que acude a ella en un grito de desesperación porque no sabemos nada, nadie nos informa", ha añadido.

"El PP es coherente, no salimos y nos manifestamos ni chillamos. Trabajamos con hechos y pedimos lo que siempre hemos pedido, cuando gobernaba Rajoy y cuando gobierna Sánchez. Quien no hace ni pide lo mismo es el PSPV y Compromís", ha sostenido Bonig.

"MUY SIGNIFICATIVO EL CAMBIO DE DISCURSO DE PUIG Y SOLER"

La 'popular' ha apuntado que el PPCV ha firmado "todas las declaraciones que hubo que firmar" en materia de financiación con el PP en el Ejecutivo central y ha criticado que fue "muy significativo el cambio de discurso de Puig y el conseller de Hacienda, Vicent Soler". "El enemigo no es el PP, el PP es amigo porque somos un partido de gobierno, es necesario un cambio de modelo de financiación", ha resaltado.

Asimismo, Bonig ha insistido que no permitirán recortes en servicios públicos "mientras Puig enchufa a múltiples asesores y gente con carné del PSOE, Compromís y Podemos" y ha recalcado que han presentado una proposición no de ley solicitando que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).