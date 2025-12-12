El PP pregunta a Bielsa si "conocía las presuntas corruptelas" de José Vicente Berlanga

El expresidente de Enusa Jose Vicente Berlanga, en imagen de archivo. - ENUSA.

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de la provincia de Valencia ha preguntado al portavoz socialista en la Diputación y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, si "conocía las presuntas corruptelas" del expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, hasta hoy miembro de la ejecutiva provincial del PSPV que él dirige.

Los 'populares' piden explicaciones después de que se haya conocido que el expresidente de la empresa pública Enusa Jose Vicente Berlanga está investigado en la causa abierta en relación a presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el marco de la cual este jueves fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.

El PSPV ha anunciado este viernes que tras conocer "la imputación" de Jose Vicente Berlanga, que es militante de la federación socialista valenciana, ha solicitado su "suspensión inmediata de militancia y su dimisión de todos los cargos orgánicos que ostentaba en estos momentos en la provincia de Valencia".

Por su parte, la secretaria general del PP de la provincia de Valencia, Reme Mazzolari, ha remarcado que Berlanga, "aparte de formar parte del núcleo duro del socialismo provincial, ha sido de presidente de Enusa y jefe de Comunicación y Relaciones Institucionales de Mislata". "Son cargos para los que se requiere una alta confianza y él la tenía de Ábalos para Enusa y de Bielsa para la ejecutiva y para el ayuntamiento", ha destacado.

Para Mazzolari, "la pregunta clave es si Bielsa sabía lo que hacía Berlanga". "Bielsa tiene que contestarla más pronto que tarde, ha de dar explicaciones claras y contundentes porque ha estado colaborando estrechamente con una persona que está siendo investigada por un presunto amaño de adjudicaciones a cambio de sobornos", ha subrayado.

"Parece lógico pensar que Ábalos, que depositó su confianza en Berlanga, sabía lo que hacía, pues los dos están siendo investigados por corrupción, pero qué pasa con Bielsa, ¿confió en él ciegamente?", se pregunta Mazzolari.

Por el contrario, ha esgrimido, "lo que es evidente es que lo tentáculos de Ábalos siguen bien anclados en el socialismo valenciano, un hecho grave después de la encarcelación del ministro, quien se enfrenta a altas penas de prisión por, presuntamente, haber robado mucho dinero a todos los españoles".

"Este era el 'top' del socialismo valenciano", ha lamentado, al tiempo que ha advertido que "como se demuestra con la imputación de Berlanga, su sombra es muy alargada". "El PSPV no tendría que esperar a que uno de sus miembros sea investigado por corrupción para limpiar sus cloacas, debería hacerlo antes que llegaran a las instituciones valencianas, ya que no hacerlo supone empañarlas en detrimento de la exigencia moral y ética que exigen estos cargos", han defendido.

Por último, ha recalcado Mazzolari, "estamos asistiendo en directo al fin del sanchismo y lo estamos haciendo de la peor manera: corrupción y machismo". "No hay otra salida que las elecciones generales, el pueblo español tiene derecho a decidir y reconstruir todo lo que el Gobierno de Sánchez ha destruido", ha concluido.

En una línea similar, el presidente del PP de Mislata, Fernando Gandía, ha exigido "explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas" a Bielsa, que, según el representante 'popular', "colocó en el Ayuntamiento a una persona que hoy está imputada en el caso Leire Díez, la fontanera del PSOE, y eso no se puede despachar con silencio o evasivas".

"ESTRECHAMENTE VINCULADO AL NÚCLEO DE ÁBALOS"

Gandía ha subrayado que "Berlanga no era un perfil técnico ni desconocido, sino "un hombre estrechamente vinculado al núcleo político del exministro Ábalos, hoy en prisión, lo que demuestra que Bielsa sabía perfectamente a quién estaba dando responsabilidades públicas".

"Nos preguntamos qué debía Bielsa a la estructura del exministro Ábalos para acabar colocando en el Ayuntamiento a una persona de su entorno. No es descabellado plantear si este fichaje podría ser una forma de pagar apoyos internos en las primarias que Bielsa ganó, primarias que ya estuvieron envueltas bajo sospecha y en las que participaron personas que hoy están imputadas por corrupción, según la información publicada", ha deslizado.

COMISIÓN DE SERVICIOS

Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata ha hecho público un comunicado en el que precisa que José Vicente Berlanga Arona es funcionario de la Generalitat Valenciana y estuvo prestando sus servicios en el consistorio tras serle autorizada una comisión de servicios por la propia administración de origen.

Las fuentes municipales inciden en que las comisiones de servicios son una práctica habitual dentro de las administraciones. Añaden que Berlanga "se incorporó en comisión de servicios, como tantos otros funcionarios de distintas administraciones, para cubrir una vacante necesaria en el Ayuntamiento, dada la falta de personal técnico del grupo A1 tras la jubilación de numerosos trabajadores en los últimos años".

"Tras su solicitud, --prosiguen-- la Generalitat Valenciana emitió el correspondiente informe favorable y, tras ello, se incorporó a Mislata para un periodo de seis meses, a través de un proceso legal y transparente como así se acredita en los informes de los habilitados nacionales que constan en el expediente".

Asimismo, detallan que la prestación de sus servicios en el Ayuntamiento de Mislata fue de abril a septiembre de este año 2025. "Pocos meses después de su inicio se decide no renovar la comisión de servicios, revocándose así su continuidad, por lo que el señor. Berlanga regresa a su plaza de funcionario en la Generalitat Valenciana", concluyen.