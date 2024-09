El PP promete negociar presupuestos con todos los partidos y ser "coherente" en su postura sobre inmigración

Vox insiste en que este tema será una "condición sine qua non" para apoyar las primeras cuentas de Mazón en minoría



VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha garantizado que su grupo quiere negociar los presupuestos de la Generalitat para 2025 "con todos los partidos" y que mantendrá la "coherencia" en su postura respecto a la inmigración, tras la propuesta registrada por Vox para expulsar a "todos los inmigrantes ilegales" de la Comunitat Valenciana.

Así ha valorado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, las advertencias de Vox de que no apoyarán las cuentas si hay ayudas para las "mafias" de la inmigración y la proposición no de ley (PNL) registrada este lunes por este grupo que pide tanto la expulsión de "todos los inmigrantes ilegales" como el cierre de los centros de acogida en la Comunitat.

Respecto a los presupuestos, que serán los primeros que el Consell de Carlos Mazón intentará sacar adelante en solitario y en minoría tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, el síndic 'popular' ha abogado por ir "etapa a etapa" y esperar a que se presente el proyecto.

A partir de ahí, ha insistido en que buscarán el "consenso" y el apoyo del resto de grupos, "no solo de Vox". "Soy una persona optimista y lo vamos a intentar", ha manifestado.

En cuanto a la PNL de Vox, Pérez Llorca ha asegurado que no se la ha leído, al tiempo que ha recordado que el PP rechazó el pasado viernes en el Debate de Política General una propuesta de resolución de este grupo contra la "inmigración ilegal". "Si es similar a la propuesta del viernes, la respuesta es no", ha zanjado.

En cualquier caso, ha garantizado que el PP será "coherente" con su postura respecto a la inmigración y ha rechazado las críticas de Vox de que los 'populares' hacen seguidismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este tema.

Como síndic de Vox, José Mª Llanos ha reiterado que si en los presupuestos hay partidas de apoyo a entidades que, a su juicio, favorecen la inmigración, será una "condición sine qua non" para no apoyarlos. Entre esas organizaciones ha citado a las ONG que apoyaron la llegada del buque Aquarius a València en 2018 con más de 600 migrantes a bordo.

Dicho esto, ha afirmado que Vox decidirá apoyar o no los presupuestos en base a lo que consideren "más coherente" con su programa y con los intereses de los valencianos, al tiempo que ha remarcado que "no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición".

VOX ESPERARÁ A PRESENTAR ENMIENDAS

También ha asegurado que no vetarán la tramitación de los presupuestos y esperarán a la fase de enmiendas, así como que no les preocupa que el PP no apoye su PNL porque su objetivo es "defender a ultranza lo que preocupa a los ciudadanos".

Por contra, Llanos ha acusado a los 'populares' de "decir un día una cosa y al otro la contraria" al abogar por "luchar contra la inmigración indiscriminada" mientras "obligan a sus 'barones' regionales" a acoger a menores migrantes. "El PP tendrá que explicar qué quiere: o controlar la inmigración ilegal o hacerle el juego a Sánchez", ha avisado.

PSPV Y COMPROMÍS VEN LA PNL RACISTA Y "POCO CRISTIANA"

Entre el resto de grupos de la oposición, tanto PSPV como Compromís han denunciado que la PNL de Vox es racista, va "contra los Derechos Humanos" y pretende "propagar el miedo" entre la población.

El síndic socialista, José Muñoz, ha defendido que "un 'president' con un mínimo de moral preferiría no someterse a este chantaje", por lo que ha urgido a Mazón a decir claramente a Vox que "no todo vale".

Joan Baldoví (Compromís) ha señalado que la PNL es "muy poco cristiana" y va en contra de los postulados de Vox al respecto. E Isaura Navarro, portavoz adjunta de este grupo, ha denunciado que la propuesta está "plagada de mentiras y falsedades" y busca "crear un conflicto social" donde no lo hay.