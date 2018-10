El PP provincial confía en que la alcaldesa de Villena mantendrá la gobernabilidad pese a estar en minoría

Actualizado 27/01/2010 16:41:44 CET

Ortiz dice que se ha demostrado que las "intervenciones de fuera del comité local causan situaciones que nadie quisiera", como ésta

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP en la provincia de Alicante, Miguel Ortiz, mostró hoy su confianza en que la alcaldesa popular de Villena, Celia Lledó, podrá mantener la gobernabilidad pese a estar en minoría a través del consenso con el resto de las fuerzas políticas de la corporación municipal.

En un encuentro con los medios de comunicación, Miguel Ortiz insistió en exigir a los cinco ediles críticos del PP en Villena que ayer abandonaron la disciplina del partido para integrarse en el grupo de no adscritos, entreguen su acta al PP porque de lo contrario "están produciendo un fraude electoral".

Ortiz hizo "un llamamiento a la coherencia del resto de grupos municipales", tanto del PSOE como de Los Verdes de Villena, "para que no atiendan los ofrecimientos por parte de estos cinco concejales díscolos para intentar llegar a cualquier tipo de pacto", subrayó.

En su opinión, "después de la experiencia tan negativa que ha supuesto para el PSOE la experiencia de Benidorm, no van a entrar en el juego de estos concejales díscolos".

En esta línea, auguró que Celia Lledó podrá llegar como alcaldesa hasta el final de la legislatura con un gobierno en minoría del PP, dado, según dijo, a que Lledó tiene "ganas y predisposición para sacar adelante la gobernabilidad del Ayuntamiento de Villena, consensuando con los distintos grupos existentes en el Ayuntamiento los temas más importantes que tienen que sacar adelante en los próximos meses".

En su intervención, Ortiz calificó la decisión de los cinco ediles como "incomprensible", y recordó que el enfrentamiento con la alcaldesa se remonta un año atrás, cuando se produjo el proceso de elección de compromisarios para el congreso provincial del PP, en que Lledó se postuló a favor del presidente provincial, José Joaquín Ripoll, y los críticos apostaron por el candidato afín a la dirección regional.

A partir de ese momento, y "pese a los innumerables esfuerzos de la alcaldesa para reconducir la situación" los cinco ediles han realizado "una serie de provocaciones para desgastar a Celia Lledó, que finalmente lo que ha provocado a sido su propio desgaste y salida del Grupo Popular".

COMITÉS LOCALES

Interrogado sobre la inclusión de los cinco ediles críticos en la candidatura del PP de Villena para las elecciones municipales de 2007, advirtió que "se está demostrando una y otra vez, y por supuesto el ejemplo más claro es Benidorm, pero podría servirnos el ejemplo de Villena, que todas las intervenciones de fuera del comité local no son positivas, sino que lo que hacen es provocar situaciones que nadie quisiera".

"Me consta cómo se hicieron las listas, me consta que el PP ha aprendido y espero que de una vez por todas, que nadie mejor que los comités locales conocen a las personas que tienen que formar parte de sus candidaturas", comentó.

"Yo creo que mirando los apellidos de las personas que están protagonizando este lamentable suceso, pues todos podemos comprender a quién me estoy refiriendo", añadió, en alusión a uno de los ediles críticos, Juan Carlos Pedrosa, familiar de la alcaldesa de Elda (Alicante), Adela Pedrosa.

RESPONSABILIDADES

Preguntado sobre las presuntas responsabilidades en este enfrentamiento, Miguel Ortiz aseguró que "los resultados no han sido queridos por nadie, ni la dirección provincial, ni la regional".

"Desde que yo estoy al frente de la vicesecretaría de Organización, me constan los esfuerzos que Pepe Ciscar, en nombre de la dirección regional han estado haciendo por reconducir una situación que se provocó en la elección a compromisarios al congreso provincial, cuando Lledó decidió apoyar a Ripoll a la presidencia".

De acuerdo con su análisis de los hechos, no obstante, "esas decisiones han ido desembocando en una situación que no ha sido motivada, pero que no ha podido ser controlada por nadie, ni siquiera por los que lo provocaron".

"Estoy convencido de que si la actitud mantenida, de diálogo y de interés, por Pepe Ciscar, en los últimos meses, se hubiese mantenido a lo largo de los últimos años, esta situación no se hubiera producido", añadió en este sentido.