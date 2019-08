PP reclama "medidas inmediatas" en el Tancat de la Pipa y que se rescinda la gestión tras la "tragedia medioambiental"

Publicado 01/08/2019 14:11:10 CET

VALÈNCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elisa Díaz, ha pedido al Consell que "reaccione" aunque ya sea demasiado tarde y adopte "medidas inmediatas" sobre la gestión del agua en el Tancat de la Pipa, que se rescinda la gestión por quienes han ocasionado esta "lamentable tragedia", y que se abra el correspondiente expediente sancionador.

Además, ha solicitado la comparecencia de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà para que expliqué quién está llevando a cabo la gestión del agua en el Tancat de la Pipa, y si la Conselleria lleva el mismo control con informes que manda a Fiscalía como sí hace con la parte de la Albufera cuyo nivel de agua gestionan los agricultores, ha indicado la formación en un comunicado.

Asimismo, el PP ha solicitado todos los informes que existan sobre la gestión en el Tancat de la Pipa, así como las aves que han contabilizado muertas que "según parece son muchas más de las que hablan las asociacionres que lo gestionan" y qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de este departamento y las que tiene previstas para recuperar la biodiversidad que había en esta zona y que ahora "se han cargado".

En este contexto, Elisa Díaz ha señalado que ante la "pésima gestión y las trágicas consecuencias" que ha tenido sobre una zona de "extraordinario valor medioambiental" ha instado al Consell a explicar si va a sancionar a quienes llevan la gestión y rescindir cualquier subvención.

"Queremos que la consellera deje de esconderse, que de la cara de una vez. Son muchos los asuntos y graves los problemas que se están sucediendo durante el verano, mientras la consellera evita dar respuesta a todos esos problemas", ha señalado Elisa Díaz.

En este sentido, el PP ha instado al Consell a explicar "por qué desde la consellería no ha habido una actuación que previniera lo ocurrido para evitar la muerte de miles de aves de un paraje que es orgullo valenciano, queremos saber si esa falta de previsión viene dada por la ausencia de control sobre quienes están gestionando el agua del Tancat de la Pipa; queremos saber por qué se decidió bajar el nivel del agua y ocasionar la catástrofe que se ha producido en lugar de dejar correr el agua e intentar evitar que el brote se produjera o que fuera a más".

Para Elisa Díaz "las políticas del sectarismo vestido de falso ecologismo no hacen más que dañar nuestros espacios naturales, y la bandera que enarbola el Consell del Botanic no es la verde, sino la negra, el negro del luto que yace sobre nuestros espacios naturales debido a una ideología sectaria que mata nuestra biodiversidad, que abandona nuestros espacios naturales, y que mira a otro lado como si las consecuencias de su gestión no fuera con ellos".