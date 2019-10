El PP reclama que no se renueve al gerente de la EMT de València en el próximo consejo y pide un concurso público

Publicado 04/10/2019 14:27:58 CET

Catalá insta a Ribó a cesar a Grezzi: "si piensa que una estafa de 4 millones no va a comportar responsabilidad política, se equivoca"

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha reclamado por escrito al presidente del Consejo de Administración de la EMT, Giuseppe Grezzi, que se retire la moción de la renovación del gerente del orden del día de su sesión del próximo lunes y se convoque un concurso público para elegir "al mejor para estar al frente de la empresa pública".

También piden la retirada del nombramiento del director adjunto, plaza que ocupará "sin ningún concurso el que hasta ahora es jefe de gabinete del gerente, y de la directora de comunicación, que tampoco se ha realizado por concurso público y transparente".

Los dos consejeros del Grupo Popular, Marta Torrado y Carlos Mundina, siguen sin disponer de la información de los puntos, por lo que piden la retirada de todos aquellos que no se les ha dado la documentación. Del único punto que tienen información "los consejeros es la adjudicación de la compra por valor de 50 millones de 164 autobuses híbridos a la empresa Evobús, quien superó en puntuación a los competidores Man y Volvo en el concurso público".

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha exigido al alcalde Ribó el cese inmediato del concejal Giuseppe Grezzi, "pues si el alcalde piensa que una estafa de 4 millones de euros no va a comportar ninguna responsabilidad política, se equivoca".

"Aquí alguien debe asumir responsabilidades políticas y todos los números los tiene Grezzi. Bajo una supervisión política no nos pueden estafar 4 millones de euros y que quede impune el máximo responsable político", han agregado.

Catalá ha indicado que el Ayuntamiento de Valencia "tiene el honor de tener la primera empresa pública de España que sufre una estafa de estas características".

El contrato del actual gerente de la EMT finaliza el próximo 14 de octubre y ahora se lleva al Consejo su renovación con "un contrato de alta dirección, cuando es junto al concejal Giuseppe Grezzi el máximo responsable de la empresa cuando se produjo el robo de los 4 millones de euros de la EMT".

"PARECE UNA BROMA"

"Parece una broma que Grezzi, máximo responsable de la EMT, quiera ratificar y blindar al gerente unos días después del robo de los 4 millones de las cuentas de la empresa pública. No es la mejor manera de proceder en una administración, pues no sabemos la responsabilidad que pueden tener tanto el gerente como la Tesorera de la empresa, los únicos con firma para poder realizar transferencias", han explicado los concejales Carlos Mundina y Marta Torrado, miembros del Grupo Popular en la EMT, que esperan tener el respaldo del resto de consejeros.

Los 'populares' han afirmado que "han tenido las mismas prisas en cesar a la trabajadora como en ratificar al gerente". "Demostraron una gran celeridad despidiendo a la trabajadora, que de momento es víctima de la estafa, pero en el caso de los altos directivos de la empresa que tenían que controlar las cuentas, gerente y tesorera, se actúa totalmente al contrario", han agregado.

"No entendemos como en 20 días, periodo en el que se realizaron hasta 8 transferencias desde las cuentas de la EMT a Hong Kong, ni el gerente ni la tesorera se enteraron que faltaban esas cantidades. De momento el concejal Giuseppe Grezzi tiene responsabilidades políticas de "in vigilando" al no advertir el desfalco de 4 millones euros", han señalado desde el PP.

EN UNA EMPRESA PRIVADA "SERÍA IMPENSABLE"

En una empresa privada, ha declarado Catalá, ratificar a un gerente después de un fraude de cuatro millones "sería impensable, ya que estaría cesado de inmediato el gerente y al máximo responsable en esta caso Grezzi, y no dejarlo todo en despedir una trabajadora que lleva treinta años en la empresa, tiene tres jefes por encima y a la que no le han dado oportunidad de defenderse".

Para los populares lo más graves es que se hayan robado los cuatro millones sin que nadie se enterase en la empresa pero igual de gravedad tiene haber hecho caso omiso a las advertencias de hasta tres auditorías externas desde el 2016 al 2018.

"Se han realizado tres auditorías realizadas de los años 2016, 2017 y 2018 coinciden en alertar de falta de seguridad informática en la empresa y que debían mejorarse los controles sobre los movimientos bancarios", explicaron los dos concejeros del PP en la EMT.

AUDITORÍAS

Las auditorias de Ernst Young de los años 2017 y 2018 advertían entre otros fallos en la empresa la falta de "un plan de contingencia por posibles fallos informáticos, lo que podría conllevar a accesos no autorizados a datos sensibles de la entidad".

Auditoria de Sindicatura de Comptes Mientras la de Sindicatura del ejercicio 2016 y presentada en 2017 aconsejaba a la EMT por un lado modificar el formato y el contenido de las conciliaciones bancarias.

Entre las recomendaciones que hace la Sindicatura están: "Mejoras en gestión de tesorería. Actualizar las fichas de personas autorizadas para la disposición de fondos de las entidades bancarias con los responsables vigentes en cada momento".

También recomienda "modificar el formato y contenido de las conciliaciones bancarias, que deben mostrar los diferentes tipos de operaciones, la fecha de elaboración y las firmas del preparador revisor y realizar arqueos periódicos de las cajas".

Para Catalá, "la EMT debería solicitar colaboración a los servicios jurídicos, de la intervención y técnicos del Ayuntamiento de Valencia para la emisión de los informes necesarios en los procesos de contratación", al tiempo que pide "implantar las aplicaciones informáticas necesarias que posibiliten el adecuado control y seguimiento de todas las operaciones".

"Si se hubieran tenido en cuenta todas las recomendaciones de las diferentes auditorias hubiera sido muy difícil el desfalco de los cuatros millones de euros de las cuentas de la EMT", añadieron los consejeros del PP en la EMT.