PP replica a Compromís que las derivaciones a la sanidad privada "se triplicaron en los últimos años del Botànic"

El PP recuerda a Compromís que las derivaciones a la sanidad privada "se triplicaron en los últimos años del Botànic" - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, Nieves Martínez, ha replicado a las críticas de Compromís que "las derivaciones a la sanidad privada se triplicaron en la última legislatura del Botànic", el gobierno valenciano formado entre 2015 y 2023 por PSPV y la coalición valencianista.

Así lo ha manifestado después de que Compromís haya registrado este viernes la propuesta de creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre el programa de prevención de cáncer de mama en la Comunitat Valenciana y las derivaciones del diagnóstico por imagen a centros privados.

En un comunicado, la diputada 'popular' ha apuntado que "las cantidades destinadas al plan de choque pasaron de 12,7 millones en 2019 a 38,4 millones en 2023 y de 13.062 pacientes en 2019 a 33.718 pacientes en 2023".

Martínez ha acusado a Compromís de "ser un pagafantas del PSOE haciendo seguidismo a sus cortinas de humo para desviar la atención sobre las vergüenzas de Pedro Sánchez". Según ha criticado, "solo así se entienden sus críticas a la actual gestión, porque el Botànic tiene mucho que callar sobre qué hicieron con la sanidad pública y a qué destinaron los recursos".

"La opacidad fue la marca del gobierno de Compromís y PSPV --ha denunciado--. En solo tres años, de 2020 a 2023, condenaron a la Conselleria de Sanidad en 132 ocasiones con 70.200 euros en costas que pagamos todos los valencianos por no dar la información requerida al Grupo Popular".

Además, ha indicado que "la mayoría de estas sentencias condenatorias contra el Consell del Botànic fueron motivadas no solo porque no dieran la información requerida, sino porque ni siquiera se molestaban en contestar; no enviaban absolutamente nada". Por contra, ha defendido que "ahora desde el Consell se responde siempre, aunque haya quien lo pueda considerar insuficiente".

"EL BOTÀNIC DEJÓ LAS MAMOGRAFÍAS EN MÍNIMOS"

"Compromís también podría recordar que el anterior Consell dejó en mínimos la gestión de las mamografías, con equipos obsoletos y la eliminación del segundo cribado del cáncer de mama. También fracasó con la chapuza de la reversión de las pruebas radiodiagnósticas", ha aseverado.

La también portavoz adjunta del PP en Les Corts ha pedido a Compromís "dejar de alarmar a las mujeres de la Comunitat y exigir a Sánchez la financiación que la Comunitat Valenciana necesita para seguir trabajando en una sanidad de calidad y eficiente al servicio de los valencianos".