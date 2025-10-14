El PP reprocha al PSOE "no dar la cara" en la comisión de la dana en Corts y la oposición denuncia "veto" a información

Compromís avisa de "vínculos directos" de comparecientes con Vox y los de Abascal afirman desconocer las "amistades personales"

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado al PSOE y a sus "representantes políticos" que no acudan a dar "la cara" en la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre de 2024 en Les Corts Valencianes y ha advertido de que resulta "imposible saber qué ocurrió sin la presencia de uno de los actores principales" de la catástrofe como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, mientras que las formaciones de izquierda han cargado de nuevo contra este foro, presidido por Vox, en el que no tienen "ninguna esperanza".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos parlamentarios, en declaraciones a los medios este martes momentos antes de comenzar la segunda sesión de comparecencias de la citada comisión, que de nuevo protagonizan únicamente técnicos y expertos.

Desde el PP, Fernando Pastor ha urgido al PSOE a activar "de verdad" la comisión de la dana en el Congreso, al tiempo que ha destacado que ahora hay "elementos externos e internos" que reflejan, según él, que "las agencias estatales fallaron el 29 de octubre y lo han hecho de nuevo ahora estos días en plena dana".

Además, ha acusado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "eludir las responsabilidades que tiene [el Ejecutivo central] a la hora de vigilar los barrancos", al "pedírselo a la Generalitat". Otra de sus críticas es que las obras del desvío del barranco del Poyo "no están hechas un año después", como "tampoco se han renovado los sistemas de alerta".

Pastor ha tachado de "excusa barata" la negativa de Polo a comparecer en Les Corts, ya que en su opinión "es imposible saber qué ocurrió el 29 de octubre sin la presencia de uno de los actores principales". "Esta comisión no sirve de nada si el Partido Socialista, sus responsables políticos, no dan la cara, explican y resuelven dudas", ha aseverado.

"LA JUEZA SABRÁ QUÉ SE LLEVA ENTRE MANOS"

Preguntado por cuándo comparecerán las víctimas en esta comisión, ha reiterado que es la mesa de este órgano --presidida por Miriam Turiel (Vox)-- la que "decide y organiza según el plan de trabajo aprobado". Dicho esto, ha garantizado que "las 17 o 19 asociaciones registradas tienen derecho" a comparecer "y todas van a tener la oportunidad". "No solo algunas, todas", ha recalcado.

Por otro lado, cuestionado por uno de los últimos escritos de la jueza de la dana en el que tacha de "autoficción" decir que hubo falta de información de cauces y barrancos el 29O, ha reiterado que en su partido "nunca" opinan de una instrucción judicial. "Nosotros entendemos que la jueza sabrá qué se lleva entre manos. Pero nosotros no vamos a decir ni pío, si nos parece bien o nos parece mal. No vamos a juzgar lo que juzga", ha remachado, para sostener que es algo "muy diferente de lo que hacen el PSOE y Compromís".

"EN LA LÍNEA DE LA MENTIRA DE MAZÓN"

Por parte del PSPV, su síndic, José Muñoz, se ha preguntado "qué sentido tiene que vengan técnicos" a comparecer en la comisión "cuando Carlos Mazón ['president' de la Generalitat] critica de manera deliberada a los técnicos". Por contra, ha defendido el papel de organismos estatales como la Aemet --"son agencias de técnicos, no son agencias políticas"-- y ha señalado es que "una cosa es que las agencias estatales den avisos y otra que la Conselleria de Emergencias tome las decisiones adecuadas".

Muñoz ha vuelto a acusar al PP de seguir "en la línea de la mentira de Mazón" respecto a lo sucedido el 29O, algo que ve "absolutamente intolerable e indignante para el conjunto de la sociedad valenciana y especialmente para la memoria de las víctimas". Pero ha destacado que, "afortunadamente", la jueza de la dana ha "invitado una vez más a Mazón" a declarar como testigo, una comparecencia en la que a su juicio "no podrá decir lo mismo que dijo en ese monólogo que hizo en la televisión pública valenciana".

"Es sorprendente que Mazón, en esa entrevista, dedique más de 30 minutos a explicar que él no estuvo en el Cecopi, que no recibió llamadas, que no tomó decisiones, que no apareció por allí. ¿Para qué queremos un 'president' de la Generalitat que cuando se tiene que poner al frente la emergencia lo que hace es desaparecer?", se ha preguntado, y ha criticado que Mazón esté "feliz, orgulloso y muy digno" cuando "tendría que estar avergonzado".

Respecto a la comisión, en la que no tiene "ninguna esperanza", ha rechazado las "historias y cuentos de que la oposición bloquea" cuando no tienen mayoría en este órgano y la presidencia la ostenta Vox, al que ha acusado de situar las comparecencias de las víctimas "en último lugar" gracias a "un acuerdo explícito con el PP".

"Nos han vetado toda la información referente a donde estuvo Mazón, a las cámaras de seguridad, al listado de llamadas, a la geolocalización del presidente. Nos han mentido de manera reiterada. Nos niegan la información", ha denunciado, para reprochar que "aún tienen la caradura de decir que el PSPV tiene o está en posesión de ese listado de llamadas" del 'president' el 29 de octubre.

Sobre la negativa a comparecer en Les Corts del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el síndic socialista ha defendido que "las agencias estatales comparecen en las cámaras estatales". "El PP lo tiene muy sencillo: que vaya al Senado donde tienen mayoría", ha zanjado.

"VÍNCULOS DIRECTOS" CON VOX

Desde Compromís, Isaura Navarro ha criticado que las víctimas sigan sin comparecer en la comisión de Les Corts y ha considerado que estas "deberían haber sido las primeras" en hacerlo. Dicho esto, ha denunciado que en este foro "nos encontramos que incluso algunas personas han pedido explicaciones de por qué se les ha llamado a comparecer porque no entienden ni qué pintan aquí, más allá de tener vínculos directos con el PP y especialmente con Vox", porque "el diseño de esta comisión la ha creado Vox".

En concreto, ha señalado que se ha citado "a una persona que ha sido candidata a las elecciones municipales en Benicàssim (Castellón)" por Vox y a otra "que es amiga íntima y publica fotografías de --Santiago-- Abascal". "Hay personas que tienen un vínculo muy conocido, público y notorio con Vox", ha advertido.

Dicho esto, ha recalcado que la investigación de la dana se lleva a cabo a nivel judicial, "y ahí es donde se está intentando averiguar qué ocurrió y quiénes son los responsables", mientras que en Les Corts "estamos en el espacio de los bulos, de la mentira y de negar la ciencia". Además, ha afirmado que la "mera ficción de la que habla la jueza" de Catarroja se da precisamente en este foro parlamentario.

"DEBE CENAR TODOS LOS DÍAS CON ELLOS"

Y desde Vox, José Mª Llanos ha argumentado que desde su formación han solicitado la comparecencia de expertos y ha afirmado desconocer "absolutamente" las "amistades personales". "Supongo que Compromís las conoce porque debe cenar todos los días con ellos", ha replicado. "Elegimos personas que pueden aportar por su competencia profesional, por su capacidad de trabajo y conocedores perfectamente de las infraestructuras hidráulicas que hacen falta y que el Gobierno se niega a darnos", ha apostillado.

Sobre las comparecencias de las víctimas y de Mazón, ha asegurado que esa cuestión "lo tendrá que decidir la mesa" de la comisión: "Antes de poder entrar en valoraciones personales y de llegar a la declaración de los responsables políticos, en su caso, lo que habrá que tener son las bases objetivas suficientes sobre lo que se tendría que haber hecho y lo que no se hizo en ese momento a nivel técnico".

"Cuando tengamos todos esos datos, sobre esos les podremos preguntar a los responsables políticos", ha señalado Llanos, que ha aprovechado para criticar que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el de la CHJ "piensen venir" a comparecer.