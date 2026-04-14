El PP, sobre si Les Corts conmemorarán este año la jornada del 25 d'Abril: "El día de los valencianos es el 9 d'Octubre"

Archivo - La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó (c), durante la entrega de la Alta Distinción Francesc Vinatea en el acto institucional de celebración del Día de les Corts Valencianes, en las Corts Valencianes, a 25 de abril de 2024, en Val - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha deslizado la posibilidad de que Les Corts Valencianes no conmemoren por segundo año consecutivo la jornada del 25 d'Abril, día en el que tradicionalmente el parlamento valenciano recordaba la batalla de Almansa y entregaba las altas distinciones Francesc de Vinatea. Mientras, los 'populares' han evitado concretar la decisión que se tomará este año, aunque han remarcado que "el día de los valencianos es el 9 d'Octubre".

El pasado año, la presidenta de la cámara, Llanos Massó (Vox), decidió suspender estos actos por "la polarización política actual, la crispación y, sobre todo, el drama de la dana". En su lugar, se leyó un "discurso institucional" en el siguiente pleno ordinario.

Sin embargo, en 2024 sí que se celebró esta conmemoración, ya con Massó al frente de la Presidencia de Les Corts tras el cambio de gobierno en la Generalitat en verano de 2023. Entonces se entregaron las altas distinciones Francesc de Vinatea a los efectivos que participaron en la extinción del incendio de Campanar. En su intervención, Llanos Massó llamó a "no cejar nunca en la defensa de nuestra identidad, de nuestra tierra y de España".

En declaraciones a los medios este martes en los pasillos momentos antes de comenzar el pleno, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha augurado que, a poco más de una semana para el 25 d'Abril, "una vez más, no se va a volver a celebrar el día de Les Corts Valencianes" y ha denunciado: "Eso en política se llama censura y eso es lo que promueve la Presidencia --de la cámara autonómica--, en manos de Vox y apoyada por el PP".

Mientras, el síndic del PP, Nando Pastor, preguntado por si este año se recuperará o no esta conmemoración, ha remarcado que "el día de los valencianos es el 9 d'Octubre", que es "el que es de verdad importante" en la Comunitat. "Ser valenciano es los 365 días de año, no un día, el 25 de abril", ha argumentado.

Dicho esto, ha acusado a los representantes políticos que ahora "más reivindican" los actos del 25 d'Abril de hacerlo por "simple intencionalidad de hacer erosión política" y les ha animado a "arribar el músculo durante el resto del año" para, entre otras cosas, reformar los órganos estatutarios: "Los que tanto quieren celebrar el 25 d'Abril son los que son incapaces de renovarlos". A su juicio, esta situación es "un sinsentido y un atropello".

En cualquier caso, ha apuntado que el Grupo Parlamentario Popular no es quien organiza los actos del 25 d'Abril en Les Corts, sino que es decisión de la Mesa, y ha insistido en que "la fiesta de los valencianos, lo que se celebra, lo que debemos celebrar y lo que debe unirnos a todos los valencianos por igual es el 9 d'Octubre".

Fuentes de la Presidencia de Les Corts han señalado a Europa Press, preguntadas por si está previsto celebrar algún acto de conmemoración del 25 d'Abril, que en estos momentos --a poco más de una semana para la fecha-- no hay una decisión tomada al respecto.