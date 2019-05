El PP suma la mayor representación en la Diputación de Alicante pero deberá pactar para mantener el gobierno

Publicado 27/05/2019 14:53:27 CET

ALICANTE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha obtenido 15 diputados en la provincia de Alicante, lo que le convierte en la formación con mayor representación en la corporación provincia, por delante de PSPV que ha sumado 13; Ciudadanos, que tendrá dos representantes y Compromís que suma uno.

Así, las cosas el PP deberá buscar acuerdos para mantener el control de la corporación provincial ya que la mayoría absoluta se sitúa en 16, según han precisado fuentes consultadas por Europa Press.

El PP mantiene el número de concejales que había logrado en 2015, el PSPV suma dos más, mientras que Ciudadanos añade un sillón. Por su parte, Compromís con un diputado provincial --por la Marina Alta--, pierde dos representantes --los que tenía por l'Alacantí y el Baix Vinalopó--, y sería la única formación que se deja escaños en la Diputación para el próximo mandato. Por su parte, Esquerra Unida, que en 2015 tuvo un diputado provincial, se queda en esta ocasión fuera del Palacio Provincial.

El presidente de la Diputación de Alicante en funciones y diputado en el Congreso, César Sánchez, ha obtenido en estas elecciones acta de concejal en el municipio de Llíber, en el que se presentaba de número tres por la lista del PP, por lo que podrá volver a optar a ocupar un puesto en la corporación provincial.

Sánchez, que ha sido alcalde de Calp durante dos legislaturas, anunció que no repetiría como primer edil de esta localidad. No obstante, no tener acta de edil le impediría volver a ocupar un cargo en la corporación provincial.

Así, el que fuera número uno por Alicante en las elecciones generales de este año, ha vuelto a participar en una candidatura. En este caso, la de Llíber, un pequeño pueblo de apenas 1.000 habitantes de su misma comarca en la que en las pasadas elecciones solo se presentó el PP.