El PP llevará a Antifraude el contrato del diseño de la Plaza del Ayuntamiento y estudia denunciarlo a Fiscalía

Afirma que la contratación "a dedo" fue "exprés", que se hizo y resolvió en tres días y que "solo se pidió presupuesto a una empresa"

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de València ha anunciado este martes que llevará la contratación del "diseño táctico" de la plaza del Ayuntamiento de la ciudad a la Agencia Antifraude y que estudiará llevarlo también a Fiscalía. Asimismo, ha indicado que "el contrato a dedo" de este diseño fue "exprés", que se hizo y resolvió en tres días y que "solo se pidió presupuesto a una empresa".

El grupo municipal del PP ha explicado que ha tenido esta jornada "acceso al expediente del contrato menor que la EMT --Empresa Municipal de Transportes-- adjudicó a dedo a un estudio para la elaboración de un proyecto urbanismo táctico para la Plaza del Ayuntamiento por un precio de 14.950 euros, al límite del máximo legal para sacar el contrato a un concurso público".

"Se hizo de manera exprés en tres días, a dedo y sin pedir más que la oferta a una única empresa, La Paisatgeria", ha apuntado el PP, que ha dado a conocer "ante toda la opacidad y posibles irregularidades en el proceso" su decisión de trasladarlo a la Agencia Valenciana Antifraude y de estudiar la posibilidad de "poder llevarlo a la Fiscalía".

Asimismo, esta formación ha indicado, según ha precisado en un comunicado, que de la documentación a la que ha tenido acceso "se desprende que el informe motivador no es avalado ni firmado por ningún técnico de la EMT ni del Ayuntamiento" y que es "el propio gerente quien firma el informe y quien fija el precio del mismo sin ninguna argumentación".

"Dicho informe está firmado por el gerente de la EMT --Josep Enric García-- el 8 de julio. Al día siguiente el estudio envía la oferta para la realización del proyecto para la Plaza del Ayuntamiento ajustándose al precio establecido por la EMT. Y dos días después, el 11 de julio, el gerente firma la adjudicación de dicho contrato. La adjudicación se hace sin pedir presupuestos a tres empresas como indica una instrucción del Ayuntamiento que regula los procedimientos de contratamos menores", ha agregado el PP.

Este grupo municipal ha insistido en que en la documentación que ha consultado "se especifica que solo se ha solicitado a una única empresa la oferta, sin solicitar tres presupuestos como así dispone una instrucción gubernamental". "En definitiva, un contrato a dedo, donde el precio lo fija el propio gerente de la EMT, el mismo al que robaron 4 millones de euros de las cuentas de la empresa y a quien se le subió el sueldo después de la estafa", han planteado los 'populares'.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha pedido tanto el cese del gerente como del presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible en la ciudad, Guiseppe Grezzi. Catalá ha resaltado que "el dictamen sobre el proyecto de diseño de peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento llegó casi un mes antes de que estuviera presentado el proyecto en el Ayuntamiento".

"La comisión hizo su informe, en base a un documento de apenas ocho folios, pero sin tener el proyecto completo el día 20 de febrero, mientras que la empresa presentó el proyecto el 12 de marzo", ha dicho, a la vez que ha manifestado que en la tramitación de la contratación de las obras de la plaza del Ayuntamiento "se han incumplido todas las instrucciones y recomendaciones" sobre contratos menores.

María José Catalá ha subrayado la decisión de comunicar a la Agencia Antifraude "las irregularidades detectadas", así como la de estudiar "si se da cuenta de las mismas a la Fiscalía". "Este encargo a dedo puede conllevar consecuencias a aquellos que han llevado a cabo esta mala praxis de contratación y que algún interés tendrán", ha expuesto.

Asimismo, el PP ha exigido "explicaciones inmediatas" al alcalde de València, Joan Ribó. "Pensamos que Grezzi y el gerente no pueden seguir ni un minuto más en sus puestos al frente de la EMT. Están empleando la EMT como un instrumento opaco para no seguir los procedimientos de contratación pública y libre concurrencia. La remodelación de la plaza del Ayuntamiento merece más", ha afirmado Catalá.

En este sentido, ha agregado que este enclave "merece que los mejores se presenten a un concurso y diseñen la plaza" y que su reforma se haga "no de esta forma". "La prioridad ahora son adquirir test y mascarillas para los vecinos de València --ante la Covid-19-- y no maceteros a 1.000 euros la mitad de ellos ni mobiliario que no está a la altura del valor patrimonial de la plaza", ha señalado la portavoz del PP.

MOCIÓN AL PLENO

Esta formación ha avanzado, por otro lado, que ha presentado una moción al pleno para "pedir la inmediata paralización de las obras de la plaza del Ayuntamiento" y "que se abra ya un proceso internacional para que se presenten los mejores diseños para la principal plaza de la ciudad". Igualmente, los 'populares' reclaman que "no se lleve adelante la segunda fase de asfaltado".

Catalá ha criticado además "la complicidad del grupo del PSOE", socio del gobierno local junto Compromís. Respecto a los socialistas ha apuntado que "a pesar de llevar la concejalía de Urbanismo ni ha informado sobre el proyecto y se ha desentendido del mismo".

La moción del PP pide también que el dinero se invierta en compra de test y mascarillas ante la Covid-19 y que se consensue con los representantes de vecinos, entidades, comerciantes la nueva red de la EMT por el centro histórico.

"Existen muchas sombras en la gestión de las obras y que ni tocan en un momento como el actual donde nos costará cerca de un millón de euros esta reforma provisional, que no gusta a nadie", ha afirmado el PP, que ha añadido que esta es una "cantidad similar a lo que el gobierno" local "destina en ayudas a los comerciantes de la ciudad, que han estado parados dos meses y sin ingresos".

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

La propuesta 'popular' insta también al Ayuntamiento a dirigirse a organismos como el Consell Valencia de Cultura (CVC), Patrimonio y la Real Academia de Bellas Artes para que determine si se ha sido "respetuoso en un espacio considerado como Bien de Interés Cultural (BIC)" como "la plaza del Ayuntamiento al estar en el entorno de Ciutat Vella".

Además, reclama un dictamen sobre las posibles afecciones patrimonial sobre los tres BIC ubicados en la calle Marqués de Dos Aguas-Poeta Querol --Museo de Marqués de Dos Aguas, Teatro Principal e iglesia de San Juan de Cruz--, como consecuencia del incremento de tráfico por el desvío del privado y de varias líneas de la EMT por esta vía.