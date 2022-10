El PP urge a convocar elecciones tras el cese de Mollà y el Botànic descarta que el gobierno esté en riesgo

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La síndica del PP en Les Corts, Mª José Catalá, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que adelante las elecciones autonómicas de mayo ante la crisis de gobierno por el cese de Mireia Mollà como consellera de Agricultura y Emergencia Climática, mientras tanto Ana Barceló (PSPV) como Estefania Blanes (Unides Podem) han descartado que el tripartito que comparten con Compromís esté en riesgo.

Así han valorado en los pasillos del parlamento el cese de Mollà, comunicado este lunes por la vicepresidenta Aitana Mas a Puig (PSPV), y su sustitución por la que fuera secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro. Las tres son representantes de Iniciativa, una de las tres formaciones de la coalición Compromís.

En este escenario, Catalá ha defendido que lo mejor que puede hacer el 'president' es adelantar las elecciones, como hizo en 2019, y "no alargar más esta agonía" y "fin de ciclo" para que los valencianos decidan qué gobierno quieren para los próximos cuatro años en lugar de este "despistado y centrado en sus purgas internas".

Por Cs, su síndica, Ruth Merino, ha coincidido en denunciar las "guerras internas y luchas de poder" en el seno de Compromís y ha advertido que la salida de Mollà complica "todavía más" la acción de gobierno a siete meses de las elecciones. Ha asegurado que no hay justificaciones para el cese y que la nueva consellera irá "de Guatemala a 'guatepeor'" por su "ineficacia" en Sanidad.

Ana Vega (Vox) ha ido más allá al afirmar que Navarro no hará "nada" en Agricultura como, a su juicio, tampoco ha hecho en Sanidad. También ha cargado contra Mollà por "no posicionarse claramente" sobre el trasvase Tajo-Segura y por "bailar mientras la Comunitat se quemaba de punta a punta", algo que ha achacado a que "Puig eligió a sus socios sabiendo quiénes eran y ahora tendrá que pagar el peaje".

BARCELÓ DESTACA EL "BAGAGE" DE NAVARRO

Entre el Botànic, la síndica socialista y exconsellera de Sanidad, Ana Barceló, ha replicado que "en ningún caso" se verá afectada la estabilidad del pacto y "en absoluto" el gobierno está en riesgo, sin entrar a valorar más la "decisión de Iniciativa". Sí ha agradecido el papel de Mollà y ha deseado "éxito y suerte" a la nueva consellera, de quien ha resaltado su "bagaje político".

Y de UP, la portavoz adjunta Estefania Blanes ha sostenido que los anteriores cambios de gobierno "no han afectado en el día a día" del Consell, aunque ha reconocido que este se produce al final de la legislatura. Con todo, ha augurado que no habrá "grandes cambios" en la Conselleria porque ya tiene muy avanzadas leyes como la de cambio climático.