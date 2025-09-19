PP y Vox aprueban en la comisión de Hacienda de Alicante la "rebaja" del IBI con el rechazo de la izquierda

PP y Vox aprueban en la Comisión de Hacienda la "rebaja" del IBI con el rechazo de la izquierda - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

El PSPV ve "incomprensible" el rechazo de enmiendas, Compromís habla de "chantaje de Vox" y EU-Podem de "informes restrictivos"

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PSPV, Compromís y EU-Podem, la nueva ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que, según el equipo de gobierno, va a suponer una "rebaja" de 1,1 millones de euros "que beneficiará a más de 336.000 viviendas y locales de la ciudad".

De esta forma, la nueva ordenanza que regula este impuesto deberá ser aprobada definitivamente en el próximo pleno, que se celebrará el jueves 25 de septiembre, tal y como ha detallado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali (PP), ha defendido que se ha dado "un paso importante" para "la rebaja del IBI". "Es triste que los grupos políticos de izquierdas quieran seguir subiendo impuestos, como ya ha hecho Sánchez más de cien veces desde que gobierna. En este caso, vamos a rebajar el recibo del IBI en un 1,2 por ciento, que se suma al 5% que ya rebajamos en 2019 y que ha salido adelante gracias a un acuerdo con Vox", ha apuntado.

Beldjilali ha apelado "a la sensatez" del resto de grupos de la oposición para que "apoyen en el pleno la nueva ordenanza del IBI, porque se ajusta a lo que demandan los alicantinos sin perjudicar a las arcas municipales".

ENMIENDAS RECHAZADAS

El resto de enmiendas planteadas por PSPV y EU-Podem han sido rechazadas. Así, ninguno de cambios que quería introducir en la ordenanza el grupo socialista han sido admitidos "en su mayoría por no ajustarse al plan económico-financiero o por defectos técnicos". En el caso de las propuestas por la coalición, han sido tumbadas "por cuestiones legales y técnicas".

La nueva ordenanza establece en 0,61985 por cien el tipo de gravamen para bienes urbanos cuando el tipo anterior era de 0,62042. Además, prevé distintos tipos de bonificaciones. Entre ellas, la que se aplica a las viviendas de protección oficial, con una bonificación del 50%; la de familias numerosas, que puede alcanzar hasta el 90% en la cuota íntegra del impuesto en función del valor catastral de la vivienda y el número de hijos, y la aplicable para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, que llega el 50%.

También hay bonificaciones a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal "por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo".

"INCOMPRENSIBLE"

Por su parte, el PSPV, tras el rechazo en sus enmiendas y haber votado en contra de la propuesta de PP y Vox, ha calificado como "incomprensible" que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y "sus socios de ultraderecha se nieguen a aliviar la carga fiscal de las familias y de los jóvenes que acceden a una vivienda de protección oficial".

"Con su rechazo, vuelven a darle la espalda a quienes más apoyo necesitan para poder empezar un proyecto de vida en Alicante y a las familias que se ven obligadas a marcharse de la ciudad por no poder acceder a una vivienda", han manifestado en un comunicado.

"CHANTAJE DE VOX"

De otro lado, la edil de Compromís Sara Llobell ha justificado el voto en contra de su grupo en "no" hacer "el juego a Vox". "No estamos de acuerdo en una bajada de IBI de cara a la galería, que no representa ningún beneficio para la ciudadanía y, en cambio, va a suponer una merma de más de un millón de euros de ingresos, es decir, menos ingresos para servicios públicos, que ya de por sí están muy mermados en nuestra ciudad".

"Esta bajada solo responde al chantaje de Vox. Una modificación de la ordenanza del IBI se debería negociar y consensuar con todos los grupos, respondiendo a las necesidades reales de la ciudadanía y siempre con el objetivo de reforzar los servicios públicos municipales", ha apuntado Llobell.

"INFORMES RESTRICTIVOS"

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha dicho que su grupo ha planteado enmiendas para "aliviar la carga de las familias vulnerables, penalizar a los grandes tenedores de vivienda vacía y fomentar la transición ecológica, pero el PP, con la connivencia de Vox, ha preferido atrincherarse en informes restrictivos que, bajo una supuesta apariencia técnica, esconden decisiones políticas".

La coalición ha sostenido en un comunicado que "la Ley de Haciendas Locales faculta al Ayuntamiento para aplicar recargos a las viviendas vacías, establecer bonificaciones al autoconsumo energético o poner en marcha medidas de apoyo al alquiler asequible". "No es un problema jurídico, es un problema de prioridades", ha recalcado Copé.

Desde EU-Podem han remarcado que "la negativa del PP y Vox" a aceptarlas implica "perder una oportunidad para usar la fiscalidad como herramienta de redistribución y de apoyo a quienes más lo necesitan". "Prefieren blindar los intereses de los grandes tenedores antes que responder a la emergencia habitacional y climática que sufre Alicante", han concluido.