PP y Vox aprueban en el pleno de Alicante la modificación de créditos de cinco millones para "proyectos prioritarios"

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han aprobado de forma inicial este miércoles en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante el quinto expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal de 2025 por 5.041.720,35 euros para "proyectos prioritarios". Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han votado en contra.

La edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha hecho hincapié en que esta medida servirá para "poder utilizar el sobrante de los préstamos disponibles" y "así disponer de financiación" para varias iniciativas.

Entre estas propuestas están "mejoras" en plazas, la sustitución del ascensor del Raval Roig, la instalación de sombrajes en la avenida de la Constitución, la reparación de pistas deportivas, el impulso a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, la reforma de los antiguos cines Aba6 para crear un espacio cultural o una nueva embarcación para la Policía Local de Alicante.

La edil del PP, que ha celebrado el "acuerdo alcanzado" con Vox, ha resaltado que se trata de "proyectos esenciales" para que la capital alicantina "siga avanzando", al tiempo que ha reclamado a PSPV, Compromís y EU-Podem que tengan "sentido de ciudad" y dejen "de lado" los "intereses partidistas" y les ha dicho que si "votan en contra", también lo harán "en contra de los alicantinos".

Desde Vox, el concejal Mario Ortolá ha espetado al equipo de gobierno 'popular' que llega "tarde" con el impulso a estos proyectos: "Dicen que más vale tarde que nunca, pero si quieren presupuestos para 2026, aún quedan más cosas por cumplir".

"TRILERISMO CONTABLE"

Por parte del resto de grupos, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha valorado que el consistorio funciona "a golpe de improvisación" y que la ciudadanía "quiere que las cosas se hagan" y "soluciones a los muchos problemas que existen" en la ciudad.

Para la edil socialista, esta modificación de créditos "no es más que otro ejercicio de trilerismo contable" y cree que el equipo de gobierno del PP "no va a ejecutar" proyectos como la instalación de toldos "de aquí a final de año".

"Hoy no debatimos cifras, debatimos un modo de gobernar que consiste en mover proyectos como un trilero mueve la bolita, poniendo y quitando actuaciones que nunca se ejecutan", ha añadido, para luego insistir en que, a su juicio, desde el ejecutivo del alcalde Luis Barcala "entierran y resucitan" proyectos "no por falta de dinero, sino por su mala gestión".

Además, ha insistido en que Vox ha "sostenido" al frente del Consell a Carlos Mazón. "Todo el mundo sabe que es la persona responsable de las 229 víctimas de la dana", ha añadido Barceló sobre el 'president' de la Generalitat en funciones.

Así, ha criticado que "ahora van a elegir desde Madrid, entre Abascal y Feijóo, a quien tendría que ser nombrado y elegido por el pueblo valenciano". "Son hijos de la dictadura, son hijos del franquismo y son hijos de un dictador", ha espetado a los ediles voxistas.

Por su parte, el portavoz de Compromís en el consistorio, Rafa Mas, ha criticado lo que desde su punto de vista supone un "tasazo" para la ciudadanía en todos los impuestos municipales y ha criticado a los ediles del equipo de gobierno porque, según ha sostenido, "se han olvidado de arreglar" calles, plazas o aceras, entre otras actuaciones.

"Pensábamos que iban a proponer en esta modificación la ampliación de plazas de policía", ha ironizado el edil de la coalición, que ha criticado otros proyectos del ejecutivo de Barcala como las ayudas al alquiler joven, que ha calificado de "chapuza" tras la aprobación de once solicitudes y el rechazo de cerca un centenar por "no cumplir los requisitos" de la convocatoria.

"HUIDA HACIA ADELANTE"

Asimismo, el portavoz municipal de EU-Podem, Manolo Copé, ha asegurado que esta modificación de crédito es consecuencia de "haber roto la regla de gasto en 2024" y la aprobación de un plan económico-financiero que "ahora ahoga".

Para el concejal de la coalición, la propuesta "mezcla actuaciones necesarias con otras que no son prioritarias", por lo que la ha tilado de "huida hacia adelante" porque el consistorio "no" puede usar remanentes de tesorería ni "crear" otras inversiones.

Finalmente, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, antes de someter a votación el punto, ha recalcado que "ya era raro que en un debate de modificación de créditos no salieran a relucir ni el señor Mazón y mucho menos el señor Franco". También ha mencionado titulares de medios de comunicación sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco del conocido como caso Koldo.