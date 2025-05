PP y Vox defienden la Ley de Concordia tras suspender el TC varios artículos: "Amplía derechos y no los restringe"

Compromís tilda la norma de "chapuza legislativa" y dice que es "revanchista" al inspirarse en "las obsesiones ideológicas" de Vox

El PP y Vox han defendido la Ley de Concordia valenciana después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y haya suspendido algunos preceptos de la norma. Ambas formaciones, que aprobaron dicha ley hace casi un año, han reivindicado que la misma "amplía las libertades" y los derechos, protege a "todas las víctimas" y "no hace distinciones entre unos y otros", y han considerado que no invade competencias estatales.

De este modo lo han valorado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts, donde han hecho hincapié en que la suspensión de los artículos de la ley es "un trámite" que se lleva a cabo de manera "automática" después del recurso interpuesto por el presidente del Gobierno.

Desde el PP, Juanfran Pérez Llorca se ha mostrado "atento" a la decisión judicial que adopte el Tribunal Constitucional y ha argumentado que él siempre respeta "mucho" las decisiones judiciales y que no las valora o condena, una "diferencia clara que tiene el PP respecto a las otras formaciones políticas".

"Cuando salen autos que no gustan a Compromís del caso Mónica Oltra, enseguida atacan a los jueces. Y el PSOE está todos los días atacando a los jueces porque todos los días salen autos y resoluciones que ponen en jaque al Gobierno de España y a muchas de las administraciones gobernadas por el PSOE", ha expuesto el síndic.

Frente a ello, ha apostado por "respetar las decisiones judiciales y, sobre todo, esta cuando es un trámite": "Cuando un presidente del Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, se suspenden los artículos a los que se han denunciado de forma automática. Y luego el TC tiene que resolver sobre el fondo del asunto y, por lo tanto, lo que hay es que esperar esa resolución y, cuando esté,, valorar".

Al margen de ello, ha defendido que cuando el PP y Vox aprobaron la norma en Les Corts era porque pensaban que era una ley que "respetaba mucho la autonomía" de la Comunitat Valenciana y que, por tanto, "no afectaba o no invadía competencias estatales". "Considerábamos que sí que establecíamos una protección para todas las víctimas tanto del franquismo como desde el año 1931 que se había añadido la ley, como también a las víctimas del terrorismo. Y esa opinión en el PP no ha cambiado", ha recalcado.

Preguntado sobre qué ocurrirá con las enmiendas de los presupuestos que hacen referencia a la Ley de Concordia y por la posibilidad de que puedan quedar en suspensión hasta la decisión del TC, Pérez Llorca ha emplazado a estar "atentos a lo que digan los juristas, a lo que diga la Abogacía de la Generalitat" y ha garantizado que, en cualquier caso, el PP cumplirá "escrupulosamente la ley, como siempre hacemos".

VOX ESPERA QUE EL TC "LA VALORE POSITIVAMENTE"

Mientras, desde Vox, José Mª Llanos ha defendido que la Ley de Concordia "amplía las libertades y trae la concordia para todos los valencianos, no hace distinciones entre unos y otros según dónde estuvieran nuestros antepasados y dónde nos encontremos hoy ideológicamente". "Una ley que amplía derechos y no los restringe", ha reivindicado, al tiempo que ha confiado en que el Tribunal Constitucional "la valore positivamente".

Llanos ha sostenido que por el momento "lo único que se ha hecho ha sido cumplir la Constitución y, preceptivamente, ante el recurso del presidente del Gobierno, el Tribunal Constitucional tiene que suspenderla".

Dicho esto, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar "una maniobra" que permite la Constitución para recurrir de inconstitucionalidad una ley y ha acusado al líder del Ejecutivo de querer "perpetuarse en el poder", para lo que "necesita la crispación aquella de la que hablaba su antecesor" José Luis Rodríguez Zapatero --expresidente del Gobierno--, y de "utiliza a las instituciones a su propio interés" con el apoyo "por desgracia" del PP, "que le ríe las gracias y se reparten las instituciones".

"Esperemos que eso de que el Fiscal General del Estado, quien lo nombra y a quien responde y punto no sea cierto. Esperemos que el tribunal, cuando entre en el fondo del asunto, aunque el presidente sea --Cándido-- Conde-Pumpido, ex Fiscal General del Estado con Zapatero, vea que es una ley de verdad, de concordia, de igualdad, de equidad, por encima de todo", ha expresado.

Y COMPROMÍS LA TACHA DE "CHAPUZA LEGISLATIVA"

Finalmente, Joan Baldoví (Compromís) ha calificado la norma de "chapuza legislativa" por ser una ley "revanchista" e "inspirada en las obsesiones ideológicas de la extrema derecha". "Equiparar el franquismo con el periodo democrático de la República era una absoluta salvajada y queda bien claro en el recurso presentado que puede afectar a la defensa de las víctimas", ha considerado.

Dicho esto, se ha comprometido a "recuperar todos los derechos que esta ley de presupuestos atenta y destruye" en los primeros 30 días en el momento "que vuelva un gobierno democrático y progresista" a la Generalitat.