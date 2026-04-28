PP y Vox niegan estar negociando presupuestos en Les Corts

El síndic de Vox, José Mª Llanos, en la junta de síndics de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los síndics de PP y Vox en Les Corts, Nando Pastor y José Mª Llanos, han vuelto a negar este martes que ambos grupos estén actualmente negociando un acuerdo para aprobar unos nuevos presupuestos de la Generalitat.

“En el grupo parlamentario ‘popular’ no estamos negociando ningún presupuesto”, ha subrayado Pastor, mientras Llanos ha afirmado que “no se está negociando todavía” y que “si alguien lo dice, ese alguien que lo responda”. “Si el Consell presenta presupuestos, nos sentaremos a negociar, otra cosa es que salgan adelante o no”, ha añadido el síndic de Vox.

Así lo han manifestado ambos, en sus comparecencias tras la junta de síndics, al ser preguntados sobre si hay negociaciones para activar la tramitación parlamentaria de unos nuevos presupuestos.

Las últimas cuentas autonómicas, las de 2025, fueron aprobadas hace casi un año, después de que se retrasaran unos meses a causa de la dana del 29 de octubre de 2024.

Cuestionado por la ejecución de los presupuestos actuales y por sus palabras de hace unos meses de que si se ejecutaban no era necesario aprobar unas nuevas cuentas, el síndic de Vox ha abogado por “intentar volver a la regularidad” en materia presupuestaria –habitualmente se tramitan a partir de octubre para su aprobación antes de final de año– y ha sostenido que “se está avanzando” en la ejecución aunque “no es competencia de Vox, sino del Consell”.

Respecto a si Vox exigirá como condición indispensable para unos nuevos presupuestos que el PP acepte la ‘prioridad nacional’, que defiende su partido para anteponer a los españoles en el acceso a prestaciones y servicios públicos, Llanos se ha limitado a decir que “está muy clara” su postura sobre este debate: “Cuando empiece la negociación nos sentaremos a negociar”.