PP y Vox rechazan convocar la Diputación Permanente de Les Corts para abordar los incendios y el robo de Villena

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado convocar la Diputación Permanente de Les Corts para que el Consell dé explicaciones sobre los últimos incendios que han afectado a la Comunitat Valenciana durante la última parte del verano --como el de El Saler en València-- y sobre el robo del Tesoro de Villena (Alicante) ocurrido a finales de agosto, respectivamente, tal y como habían solicitado el PSPV y Compromís.

Así lo ha acordado la junta de síndics de este martes, con mayoría conservadora, en la que el PP y Vox han argumentado que no tiene "sentido" convocar este órgano cuando quedan apenas dos días para que comience el periodo de sesiones --lo hace este jueves 10 de septiembre--. Sin embargo, el PSPV y Compromís han criticado la falta de actividad parlamentaria en la cámara autonómica y han lamentado que siga de "vacaciones caribeñas".

En rueda de prensa tras la junta, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha detallado que la reunión ha servido fundamentalmente para tramitar documentos y varias solicitudes de convocatorias de la Diputación Permanente que han sido rechazadas. Sobre esta última cuestión, ha señalado que las comparecencias de los consellers para dar explicaciones sobre los incendios y el robo de Villena se pueden celebrar en las comisiones correspondientes una vez ya iniciado el periodo de sesiones.

Respecto a la fecha del Debate de Política General --el primero para Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat y el último de la legislatura-- y la fijación del calendario parlamentario para el nuevo periodo de sesiones, Llanos ha concretado que se tratará en la próxima junta, prevista para el martes de la próxima semana, tal y como ya avanzaron este lunes a Europa Press fuentes de la Presidencia de Les Corts.

De hecho, ha informado de que su grupo ha solicitado también la comparecencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para que informe sobre la gestión de los incendios y la de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, sobre el inicio del curso escolar y el "trágico" robo del Tesoro de Villena.

Sobre este asunto, Llanos ha apuntado a una posible "total incompetencia" y "total abandono" por parte de Patrimonio Nacional en cuanto al "cuidado" del Tesoro y ha señalado también a la responsabilidad del Ayuntamiento de Villena porque las medidas de seguridad "parece que eran ínfimas" y no sirvieron para frenar el robo. "Un tesoro como ese no puede estar expuesto, para eso están las réplicas", ha señalado.

"LOS NIÑOS EMPIEZAN MAÑANA Y NOSOTROS NO SE SABE CUÁNDO"

Mientras, el síndic socialista, José Muñoz, ha lamentado que el PP y Vox tengan "bastante dormido" al parlamento valenciano, que sigue de "vacaciones caribeñas", y ha criticado que el calendario del nuevo periodo de sesiones no se conozca hasta la semana que viene. "Los niños empiezan mañana --el curso escolar-- y nosotros no se sabe cuándo", ha resumido, y ha remarcado que la oposición quiere "empezar ya".

En esta línea, Muñoz ha indicado que desde el PSPV tiene ganas de "preguntarle directamente" al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al que ha acusado de intentar "posponer todo lo que puede su comparecencia" ante el pleno de la cámara autonómica. Además, ha reprochado al PP su "hipocresía" de exigir en otros parlamentos que se reanude la actividad "con mucha celeridad", pero "cuando tiene la capacidad de hacerlo hace lo contrario", que es "huir" de la ciudadanía.

Respecto a las solicitudes de convocar la Diputación Permanente, el PSPV había solicitado la comparecencia del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para que diera cuenta del operativo del incendio de El Saler, "el peor en los últimos 40 años" en la zona. Sin embargo, tras rechazar el PP y Vox convocar este órgano, Muñoz ha criticado que el Consell no vaya a dar "las explicaciones oportunas" y ha sostenido que Valderrama "ha suspendido en prevención y extinción".

Sobre este fuego, que afectó a unas 36 hectáreas de superficie, Muñoz ha reprochado al Consell que solo le esté "echando la culpa a un pirómano" sin dar "ninguna explicación sobre por qué se reaccionó tan tarde" y se solicitó la Unidad Militar de Emergencias (UME) pese a tener la Administración autonómica "la disponibilidad suficiente" de recursos propios junto con los del Ayuntamiento de València.

El PSPV también había solicitado la comparecencia de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, para que explicase "las medidas de seguridad" del Museo de Villena tras el robo del Tesoro de la localidad. Pero, tras la negativa del PP y Vox, Muñoz ha acusado a la responsable autonómica de "volverse a esconder" y ha instado a la Generalitat a "evitar debates estériles" y a "dar explicaciones y asumir responsabilidades" porque tiene las competencias en vigilancia de museos.

COMPROMÍS LLEVARÁ UNA PROPUESTA DE CALENDARIO

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) también ha criticado la negativa del PP y Vox a convocar la Diputación Permanente de Les Corts, ha denunciado la falta de actividad ha cuestionado que el calendario parlamentario no se conozca hasta la semana que viene y ha calificado de "absolutamente banal" la "excusa" aportada por ambas formaciones. "El calendario lo podríamos saber hoy, habría sido una muestra de la cordialidad parlamentaria", ha considerado.

Ante este "impasse parlamentario", Baldoví ha anunciado que Compromís presentará una propuesta de calendario para el nuevo periodo de sesiones, que incluirá la celebración de tres plenos ordinarios mensuales, "como tienen muchos otros" parlamentos, para "compensar" la poca actividad en Les Corts durante los últimos meses.

EL PP VE LAS CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA UN "CHASCARRILLO"

Sin embargo, el 'popular' Nando Pastor ha calificado de "chascarrillo para salir del paso" las críticas del PSPV y Compromís a la supuesta falta de actividad en el parlamento valenciano y ha considerado que es algo que "no es serio" y "no atiende al rigor". Dicho esto, ha asegurado que en 2022, el último año completo de gobierno del Botànic, el periodo de sesiones se inició en un plazo similar, el 5 de septiembre, pero entonces "la primera actividad parlamentaria" no tuvo lugar hasta el día 27.

Sobre la petición de convocar la Diputación Permanente para que el Consell dé cuenta del robo del Tesoro de Villena, Pastor ha esgrimido que este asunto es "tan importante que no merece" debatirse en este foro, "sin menospreciar" el mismo, sino que debe tratarse durante el periodo de sesiones ordinario. "No es donde procede", ha afirmado. En la misma línea, respecto a la gestión de los incendios, ha considerado que lo "lógico y razonable" es que sea en comisión o pleno donde se den explicaciones.

Por otro lado, preguntado sobre cuándo se celebrará el Debate de Política General, el síndic del PP en Les Corts ha evitado concretar fechas y se ha limitado a afirmar que la "tradición de la casa" es que tenga lugar durante el mes de septiembre.

Y cuestionado sobre si confía en que cuando llegue esa sesión Pérez Llorca esté ya confirmado como candidato del PPCV en las próximas elecciones autonómicas, ha señalado que esas cuestiones corresponden a la "parte orgánica" del partido, a 'Génova', aunque ha insistido en que no es algo que le "preocupa". "He dicho una y mil veces que el tiempo nunca juega en nuestra contra, sino a favor. Cada día que pasa, Llorca es más presidente y el PP más partido en el gobierno", ha zanjado.

(EUROPA PRESS COMUNITAT VALENCIANA)



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