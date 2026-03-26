PP y Vox rechazan crear una comisión de investigación en Les Corts sobre Revuelta y los fondos de la dana

Archivo - Hemiciclo antes de una sesión de control en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado este jueves con los votos del PP y Vox crear una comisión de investigación con el fin de conocer el paradero de los fondos recaudados por la asociación juvenil Revuelta para ayudar a afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, tal y como había propuesto el PSPV, que denuncia "que presuntamente han sido desviados".

De hecho, el PP ya había mostrado sus dudas sobre esta iniciativa. Días atrás, el síndic 'popular', Nando Pastor, argumentó que le "chirría" la propuesta del PSPV de crear una comisión porque no sabe "hasta qué punto podemos investigar" a una entidad privada "que no ha recibido fondos públicos". "No sé hasta qué punto podemos investigar a una entidad privada fuera de Les Corts", deslizó.

Mientras, el síndic del PSPV, José Muñoz, subrayó que se trata de una "cuestión de ámbito estatal" como es la "financiación de Vox", en alusión a Revuelta, una organización que "parece que se ha quedado dinero destinado a la dana": "Los jóvenes de Vox parecía que querían quedárselo ellos".

El dirigente socialista expuso que esta es una cuestión que les "preocupa", y más todavía "conociendo" la situación del todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, tras su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación, y también a raíz de la salida del exdirigente del partido Iván Espinosa de los Monteros y del exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo tras denunciar que la mujer de Santiago Abascal se embolsa desde 2019 una retribución de 60.000 euros anuales "a través de un proveedor del partido" por realizar "unos presuntos servicios de consultoría de redes sociales a una sociedad", dedicada a "cuestiones editoriales", que está en "pérdidas".

Ante estos escenarios, emplazó a la dirección regional de Vox en la Comunitat Valenciana a "dar explicaciones" al estar "alineada con las tesis de Abascal", al tiempo que animó al PP a apoyar la creación de esta comisión de investigación. "Todos tenemos interés en conocer dónde ha ido el dinero de estos fondos", sostuvo.